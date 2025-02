Se guidi l’auto di un amico: come evitare una multa di 4.000 euro

L’importanza di essere informati sulle nuove normative del Codice della Strada per evitare sanzioni pesanti quando si guida un veicolo non di propria proprietà.

I controlli stradali diventano sempre più stringenti e non essere pienamente informati può portare a sanzioni severe. Recenti cambiamenti nel Codice della Strada hanno introdotto l’obbligo di una delega scritta per chi guida un veicolo non di proprietà per oltre 30 giorni consecutivi. Questa normativa mira a garantire che ogni veicolo sia utilizzato da persone autorizzate e responsabilizzare i conducenti. La registrazione di un contratto di comodato presso la Motorizzazione Civile rappresenta una soluzione pratica per chi presta frequentemente la propria auto.

Nuove regole per chi guida veicoli altrui

Le recenti modifiche alle normative stradali hanno introdotto un requisito fondamentale per chi si trova alla guida di veicoli non di proprietà: la necessità di una delega scritta. Questa misura è stata adottata per monitorare con maggiore attenzione gli spostamenti e garantire che i veicoli siano utilizzati da persone autorizzate. Se si guida un’auto non intestata a sé stessi per più di 30 giorni consecutivi senza la delega, si rischiano sanzioni che possono arrivare fino a 4.000 euro.

Delega per guidare un’auto non di proprietà – www.ecoblog.it

Sanzioni e conseguenze per la mancanza della delega

Le sanzioni per la mancanza di una delega scritta variano a seconda della gravità della situazione. La multa può oscillare tra 728 e 3.636 euro, ma in casi estremi, le forze dell’ordine possono anche decidere di ritirare la carta di circolazione. Questa misura, seppur severa, è intesa a responsabilizzare i conducenti e prevenire l’uso non autorizzato dei veicoli. La frequenza dei controlli stradali è aumentata soprattutto durante i posti di blocco e in caso di incidenti.

Contratto di comodato come soluzione pratica

Per coloro che prestano spesso la propria auto, registrare un contratto di comodato presso la Motorizzazione Civile è una soluzione efficace per evitare sanzioni. Questo contratto rappresenta un accordo legale che consente di cedere l’uso del veicolo a un’altra persona. La procedura di registrazione è semplice e richiede la compilazione del modulo TT2119, una dichiarazione sostitutiva firmata dal proprietario e il pagamento di una spesa burocratica di circa 26 euro.

Importanza della documentazione corretta

Guidare un veicolo non intestato a sé stessi senza la documentazione corretta non solo espone a multe salate, ma può anche complicare la situazione legale e assicurativa in caso di incidenti. La mancanza di una delega scritta implica rischi non trascurabili. È fondamentale quindi avere sempre i documenti giusti per tutelarsi legalmente e garantire la copertura assicurativa.

Responsabilità del proprietario del veicolo

Anche i proprietari dei veicoli hanno delle responsabilità. Se decidono di prestare la propria auto, devono informare il conducente sulla necessità della delega per evitare che il veicolo venga sanzionato. Redigere un documento di delega anche per periodi brevi di utilizzo è una buona pratica per essere sempre in regola in caso di controlli.