Seat, in arrivo un’auto elettrica da 20.000 euro

Anche Seat è pronta a entrare nell’universo delle auto elettriche, con un modello entry-level pensato per rimanere sulla soglia delle 20.000 euro. È quanto ha annunciato il gruppo spagnolo in occasione della presentazione degli ultimi risultati finanziari, tratteggiando così la sua strategia per il futuro.

La vettura in questione potrebbe giungere sul mercato entro il 2025 e, nei piani dell’azienda, vi è anche la volontà di produrre circa 500.000 veicoli elettrici ogni anno.

Seat punta sull’elettrico entry-level

La mobilità elettrica attira sempre più guidatori e i principali produttori mondiali si preparano a questa importantissima transizione. Fra questi anche Seat, società spagnola appartenente al gruppo Volkswagen, che ha voluto presentare la sua strategia per il futuro.

Seat lavorerà all’intero del Future Fast Forward, un ambizioso piano destinato al settore dell’automotive spagnolo, e presenterà la sua auto elettrica entro il 2025. L’obiettivo è quello di rendere queste motorizzazioni sempre più accessibili a tutti e, per questa ragione, si tenderà di rimanere a un prezzo di listino attorno alle 20.000 euro. Così ha spiegato Wayne Griffiths, presidente di SEAT SA:

Vogliamo produrre veicoli elettrici in Spagna a partire dal 2025, con l’ ambizione di produrre oltre 500.000 veicoli elettrici urbani all’anno a Martorell anche per il Gruppo Volkswagen. Questo richiede però un impegno chiaro anche da parte della Commissione Europea. […] Il nostro piano consiste nel trasformare il nostro Centro Tecnico, unico nel suo genere nel sud d’Europa e una risorsa essenziale in materia di ricerca e sviluppo per la regione. Siamo convinti che sia in parte nostra la responsabilità di elettrificare la Spagna. 70 anni fa, abbiamo messo sulle ruote questa Nazione. Il nostro obiettivo, ora, è mettere la Spagna su auto elettriche.

L’impegno di Seat aiuterà inoltre la Penisola Iberica a raggiungere gli obiettivi del Green Deal previsti per il 2030, con la creazione di un ecosistema virtuoso per l’incontro della domanda e dell’offerta di queste motorizzazioni. Il tutto grazie anche alla collaborazione con istituzioni, centri di ricerca, università e altre aziende.

Fonte: ANSA