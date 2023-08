SHAPE Il riciclo dell’alluminio potrebbe cambiare il settore per sempre

Il metodo di riciclaggio dell’alluminio ShAPE potrebbe cambiare il settore per sempre

Una collaborazione tra il DOE Pacific Northwest Laboratory e Magna ha portato a un nuovo metodo di riciclaggio dell’alluminio, che potrebbe cambiare l’industria per le generazioni a venire.

Le nostre vite sono costruite con l’alluminio

L’alluminio è uno dei materiali industriali più utilizzati oggi disponibili. Esiste nelle nostre auto, nelle nostre barche e navi e negli edifici in cui viviamo.

Nell’industria dei veicoli elettrici, l’importanza dell’alluminio non può essere sopravvalutata, dato che è necessario per creare l’involucro delle batterie che alimentano il veicolo. I vantaggi dell’alluminio si riducono alla sua resistenza e al suo peso.

Tuttavia, l’estrazione delle materie prime che entrano nell’alluminio danneggia il nostro ambiente. La bauxite è un minerale utilizzato nella creazione dell’alluminio e le miniere che estraggono il minerale dal terreno sono responsabili di ettari di deforestazione, inquinamento delle acque attraverso il processo Bayer, inquinamento atmosferico dovuto alle temperature richieste per forgiarlo e altri impatti ambientali.

L’industria manifatturiera dell’alluminio ha adottato misure per ridurre la sua dipendenza dal nuovo alluminio, sebbene la tecnologia attuale richieda ancora una quantità considerevole di nuovo alluminio per riciclare i rottami di alluminio.

Tuttavia, è stata creata una nuova tecnologia che potrebbe eliminare completamente tale necessità. Ecco come il processo di riciclo dell’alluminio ShAPE potrebbe cambiare il modo in cui ci procuriamo l’alluminio.

Che cos’è e come funziona?

Il processo di riciclaggio dell’alluminio ShAPE (Shear Assisted Processing Extrusion) è un nuovo metodo innovativo di riciclaggio dell’alluminio creato dal Pacific Northwest National Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti a Richland, Washington.

Questo processo è stato creato principalmente per l’industria automobilistica in modo da ridurre la dipendenza dall’alluminio appena creato e ridurre l’impatto ambientale della creazione di veicoli elettrici. Il processo è stato creato anche in collaborazione con Magna, azienda leader nella tecnologia mobile.

Questo processo potrebbe ridurre il 50% dell’energia incorporata e il 90% delle emissioni di anidride carbonica prodotte riducendo la quantità di alluminio richiesta dall’estrazione mineraria. Il processo di riciclaggio dell’alluminio ShAPE è unico perché non richiede alcuna fase di preriscaldamento per rimuovere le impurità nel rottame di alluminio.

Funziona ruotando l’alluminio su uno stampo nella macchina per il riciclaggio dell’alluminio ShAPE mentre viene spinto attraverso una piccola apertura. La combinazione di rotazione e deformazione assicura che gli elementi metallici siano distribuiti uniformemente, eliminando la necessità di un processo di preriscaldamento.

Nei test per garantire che l’alluminio prodotto dal riciclaggio dell’alluminio ShAPE sia forte come pensano, hanno utilizzato la microscopia elettronica e la diffrazione di retrodiffusione elettronica per creare un’immagine del posizionamento e della microstruttura della particella metallica all’interno del prodotto finito.

Hanno eseguito questo test utilizzando l’alluminio 6063, noto anche come alluminio architettonico. Hanno scoperto che questo prodotto in alluminio era uniformemente resistente e privo di difetti di fabbricazione che altrimenti avrebbero causato il fallimento dell’alluminio nella sua applicazione.

Inoltre non hanno trovato impurità nel metallo, il che è importante perché il metallo che hanno usato è stato interamente riciclato e il rottame grezzo è pieno di impurità.

riciclo alluminio

Una nuova economia per l’alluminio

Sebbene incredibilmente promettente, la tecnologia dei veicoli elettrici si basa attualmente su industrie e metodi industriali che sono incredibilmente dannosi per l’ambiente. L’industria dei veicoli elettrici sta lavorando duramente per eliminare questa contraddizione di essere ecologici ma che richiede di creare danni all’ambiente.

Con il metodo di riciclaggio dell’alluminio ShAPE, potrebbero esserci cambiamenti significativi in più settori, non solo nell’industria automobilistica. Un ricercatore capo del progetto, Scott Whalen, ha dichiarato: “Ora stiamo lavorando per includere flussi di rifiuti post-consumo, che potrebbero creare un mercato completamente nuovo per i rottami di alluminio secondario”.

Sebbene vengano utilizzati i metodi attuali, il danno ambientale non può essere sottovalutato. Tuttavia, in futuro, utilizzando questo nuovo metodo, le cose potrebbero cambiare per sempre in meglio.