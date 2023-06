Struccarsi in modo ecologico e green e più che possibile. Scopriamo alcuni prodotti in grado di fare la differenza.

Si sente spesso parlare di essere green e di tutti i passi in tal senso che si possono compiere in modo semplice e immediato. Un esempio arriva proprio dal make up che solitamente viene eliminato con prodotti chimici e con un consumo di batuffoli di cotone e tante altre cose.

In tal senso, diventare più green non è affatto impossibile. Anzi, ci sono diversi strumenti che possono aiutare a detergere la pelle in modo naturale e a farlo rispettando al contempo l’ambiente.

Come struccarsi in modo naturale e green

Eliminare il trucco in modo green è più semplice che mai. Per farlo basta infatti sostituire alcuni prodotti con altri ed evitare tutti quelli a base di sostanze chimiche che possono rovinare l’ambiente. Scopriamo quindi come agire al meglio per un risultato ottimale sia per noi che per l’ambiente.

spugna konjac

Usare i dischetti lavabili

Spesso, quando ci si strucca, si usano i classici dischetti di cotone. Gli stessi, però, possono essere sostituiti da quelli lavabili che non contaminano l’ambiente. Basta infatti usarli e pulirli per far sì che siano pronti al successivo utilizzo. E tutto portando anche ad un certo risparmio economico.

Preferire le spugne di Konjac

Anche le spugne di Konjac risultano essere ecologiche ed in grado di pulire il viso in modo ottimale. Ogni colorazione è studiata appositamente per un tipo di pelle e garantisce una detersione totale ed in grado di far bene al viso. Il tutto in modo green.

Provare con il panno in microfibra

Un altro strumento utile e assolutamente green è il panno in microfibra che si può usare per eliminare il trucco con l’ausilio di sola acqua tiepida. Alla stessa, volendo, si possono aggiungere dell’olio extra vergine d’oliva o di cocco e tutto per una pelle detersa, struccata e ancora più morbida.

Usare prodotti alternativi per struccarsi è sicuramente uno dei modi più semplici per avvicinarsi ad un modo di essere green. Modalità che tra le altre cose farà risparmiare denaro e consentirà di prendersi cura della pelle del viso in modo più soddisfacente.