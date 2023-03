Telegram: arriva la possibilità di impostare l’app di messaggistica in modalità risparmio.

A volte, per risparmiare, basta cambiare modo di usare un app. Cosa che sa bene anche Telegram che, proprio in questi giorni, ha introdotto la possibilità di inserire la funzione di risparmio energetico durante l’utilizzo dell’app.

Scopriamo qual è la novità, come attuarla e quali sono i benefici in termini di risparmio.

Con Telegram si potrà risparmiare sulla batteria del telefono

Telegram è una delle app che da sempre ama introdurre novità tra le sue funzioni. Gli aggiornamenti, quindi, non mancano mai. E tra i tanti, non poteva non essercene quindi uno legato al risparmio. Come sappiamo, infatti, lo smartphone ormai consuma così tanta batteria da dover essere messo spesso in carica, specie se lo si usa tanto e per svolgere diverse azioni.

ragazza con smartphone

Un problema che riguarda ovviamente anche le app di messaggistica che, ogni giorno, non fanno che consumare batteria attraverso l’arrivo e l’invio di messaggi, foto e persino video.

Una situazione a cui Telegram ha deciso di porre fine grazie all’introduzione della modalità di risparmio energetico. Quando il telefono inizia a scaricarsi (e non solo) si potrà infatti usare l’app in questa modalità e consumare meno batteria senza per questo rinunciare al contatto costante con amici e parenti.

Come attivare la modalità di risparmio energetico su Telegram

La nuova modalità di risparmio energetico è attivabile sia su iOs che Android. Per farlo, basta cliccare su impostazioni e andare su “risparmio energetico”.

A questo punto si potrà accedere ad un menù con una serie di opzioni che si potranno attivare o disattivare in base alle proprie necessità. Si può inoltre scegliere a che carica della batteria attivare la modalità. In questo modo si avrà la certezza di poter contare su una durata della batteria più lunga. Cosa che, di conseguenza, porterà a dover mettere lo smartphone meno in carica, risparmiando quindi anche luce. Un’opzione che risulta più che perfetta per questo periodo in cui il risparmio energetico ha assunto una particolare importanza.

E restando in argomento di risparmio, è bene ricordare che quando il telefono non è in carica, il cavo andrebbe sempre staccato dalla presa. In questo modo si eviterà infatti la carica fantasma che porta a consumare più di quanto si immagini.