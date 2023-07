Vele solari ed eliche elettriche, come Hurtigruten Norway sta diventando verde.

Vele e batterie solari; L’operatore di navi da crociera Hurtigruten sta diventando ecologico

La compagnia di navi da crociera norvegese Hurtigruten sta diventando verde. La compagnia ha presentato piani per ibridare la sua flotta esistente e creare un nuovo design per una nave da crociera completamente elettrica che entrerà in servizio nel 2030.

Industria marittima non rispettosa dell’ambiente

Il danno che le emissioni incontrollate e non regolamentate hanno avuto sul nostro ambiente è difficile da calcolare. Considerando che così tanti giocatori hanno contribuito a questo problema per molti anni, è difficile valutare quanti danni siano stati fatti e chi siano i principali responsabili.

Tuttavia, ciò che si può valutare è chi sono i maggiori contributori ora e, purtroppo, l’industria marittima è considerata tra le più dannose per il nostro ambiente. Sembra ironico, poiché l’industria fa molto affidamento sulla nostra naturale abbondanza di acqua per spostare merci e persone in tutto il mondo.

Tuttavia, dall’avvento dei motori diesel per alimentare i grandi colossi delle navi su cui facciamo affidamento, le industrie del trasporto marittimo e delle crociere hanno rapidamente degradato l’ambiente.

Tuttavia, alcune aziende hanno preso l’iniziativa di modificare le proprie pratiche commerciali per preservare la bellezza naturale delle aree in cui navigano. Una di queste società è Hurtigruten Norway, una compagnia di crociere che ha intrapreso una nuova iniziativa per passare interamente all’energia pulita. Hurtigruten sta diventando verde.

Come Hurtigruten sta diventando verde

Gran parte del problema delle emissioni marittime è causato dalla combustione del carburante per bunker, preferito dall’industria marittima per il suo costo inferiore rispetto ai carburanti più raffinati.

Questo olio combustibile pesante essendo meno raffinato, contiene molto più particolato nel suo fumo quando viene bruciato, che è stato identificato come uno dei motivi principali per cui lo smog è stato un problema così grave nelle città portuali.

Tuttavia, questo può essere ridotto in modo significativo con misure introdotte come i motori elettrici ibridi. Questa è una delle misure che la compagnia di navi da crociera sta intraprendendo.

Questa azione, che è in corso al momento della scrittura, ha il potenziale per ridurre le loro emissioni di carbonio del 25% e ridurre le emissioni di NOx dell’80%.

Tuttavia, questo è solo l’inizio della loro piena transizione verso l’energia pulita, poiché hanno collaborato con 12 partner marittimi e SINTEF, un istituto di ricerca in Norvegia, nell’iniziativa “Sea Zero” per creare un nuovo design per una nave da crociera che essere completamente elettrico.

Il progetto prevede l’utilizzo di grandi batterie elettriche per alimentare la nave, che ha un’autonomia di 300-350 miglia nautiche. Per compensare l’esaurimento delle batterie durante la navigazione, la nave avrà anche grandi vele retrattili che hanno due funzioni; per aiutare a muovere la nave con il vento e alimentare le batterie, poiché saranno fatte di pannelli solari.

Per garantire la sicurezza in caso di guasto delle batterie e delle vele, questo progetto sarà dotato anche di motori diesel che funzioneranno con biocarburante, ammoniaca o metanolo. Nei prossimi due anni, Hurtigruten testerà le nuove tecnologie prima di finalizzare il progetto nel 2026. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2027, con l’entrata in servizio della nave nel 2030.

Nonostante l’azione volontaria, è necessaria una regolamentazione

Questi sviluppi sono incredibilmente stimolanti, in quanto non vi è stata alcuna spinta normativa da parte del governo norvegese per costringere Hurtigruten a prendere queste decisioni.

Il CEO di Hurtigruten Daniel Skjeldam ha dichiarato in un’intervista a Skift: “Il motivo per cui siamo così concentrati su questo è che gran parte delle nostre operazioni è stata storicamente intorno ai poli, sia nel sud che nel nord. Ed è qui che si vedono prima gli effetti del cambiamento climatico. Intendo personalmente, vedere i ghiacciai che si sciolgono, vedere le mutevoli condizioni meteorologiche nell’estremo nord. È pauroso.”

Nella stessa intervista, ha incoraggiato i legislatori a regolamentare il settore a prescindere, tuttavia, poiché ha osservato che altre compagnie marittime di crociera e navigazione non si sono preoccupate delle loro emissioni e hanno adottato misure per nascondere il danno che stanno facendo.

Mentre avanziamo in un mondo alimentato da energia pulita, saranno aziende come Hurtigruten a dimostrare che non solo è possibile, ma anche vantaggioso per il consumatore e l’azienda.