Volkswagen, l’iconico van diventa elettrico a meno di 50.000 dollari

L’iconico van di Volkswagen, il mini-bus diventato un simbolo di intere generazioni, ritornerà in versione completamente elettrica. E il prezzo potrebbe essere inferiore ai 50.000 dollari. È quanto riferiscono alcune testate tedesche, nel riportare le novità sull’ID.Buzz, un mezzo a batteria da tempo atteso dall’utenza.

Di questo van elettrico si discute ormai dal 2017, quando Volkswagen ne ha rivelato il progetto al pubblico. Il veicolo dovrebbe arrivare sul mercato entro l’inizio del 2023, anche se al momento non vi sono indicazioni più precise da parte del produttore.

Volkswagen e l’iconico van elettrico

I coloratissimi van di Volkswagen sono ormai da decenni entrati nell’immaginario comune, sia per il loro design che poiché diventati veri e propri simboli di un’era. Così, nel 2017 la società ha annunciato l’intenzione di produrne una versione anche elettrica, dal design simile ma dotato di una tecnologia idonea a superare tutte le sfide del futuro.

Secondo quanto riportato dal ElecTrek, ora lo sviluppo sarebbe entrato nel vivo, tanto che il gruppo tedesco starebbe pensando di elaborarne due versioni: una da 60 kWh e una da 100 kWh. In altre parole, i due van dovrebbero garantire un’autonomia rispettivamente di 300 e 500 chilometri, più che sufficienti per gite fuori porta o per una vera e propria “van-life”. I viaggio di questo tipo avvengono infatti solitamente in modo lento, soggiornando lungo il percorso per più giorni, potendo così ricaricare il mezzo ogni volta che serve.

Sebbene i listini del van non siano ancora stati resi noti, secondo diverse fonti tedesche il veicolo elettrico potrebbe assestarsi sui 50.000 dollari, ovvero poco più di 40.000 euro, per un massimo di 60.000 per la versione con la dotazione di batteria più generosa.

Come lecito attendersi, Volkswagen non ha commentato le indiscrezioni emerse sulla stampa, non resta quindi che attendere il lancio finale del tanto atteso ID.Buzz.

Fonte: ElecTrek