Volvo, solo auto elettriche entro il 2030

Volvo proporrà sul mercato solo auto elettriche entro il 2030. È quanto conferma il produttore svedese in un recente annuncio, seguendo così le orme di tanti competitor pronti a confermare progetti simili nelle ultime settimane. L’automaker è sempre più convinto che il futuro della mobilità sia l’elettrico, non vedendo invece grandi possibilità per ulteriori sviluppi dei motori a combustione.

Il piano di Volvo si aggiunge a un precedente annuncio della casa svedese: qualche tempo fa, infatti, il gruppo aveva sottolineato di voler vendere circa il 50% di elettriche e il 50% di ibride entro il 2025.

Volvo e le auto elettriche

Così come già accennato, sono diversi i produttori di automobili che hanno deciso di sposare la mobilità completamente elettrica. Dopo General Motors, Jaguar e molti altri, anche Volvo ha deciso di seguire questa strada. Entro il 2030 tutti i veicoli del gruppo saranno completamente alimentati a batteria, tanto che la società conta di non proporre più sul mercato nemmeno gli ibridi plug-in.

Henrik Green, Chief Technology Officer di Volvo, ha spiegato come i motori a combustione non siano in grado di assecondare le sfide della mobilità del futuro:

Non c’è un futuro a lungo termine per le auto con un motore a combustione itnterna.

Bjorn Annwall, a capo di Volvo Europe, ha invece sottolineato come il progetto per il 2030 porterà il marchio ad acquisire nuovi consumatori, proponendo un’esperienza di guida di elevatissimo livello:

I nostri clienti attendono da noi un livello molto elevato, sul fronte della sicurezza in auto. E stanno incominciando ad attendersi lo stesso quando si tratta di sicurezza planetaria: è quello che vogliamo fare, è la cosa giusta da fare. Il segmento completamente elettrico sarà il segmento che crescerà più velocemente sul mercato automotive, di conseguenza è naturale concentrarsi su quello.

Nelle scorse settimane, Volvo ha stretto una partnership con Geely, gigante cinese dell’automotive, proprio per la progettazione di auto elettriche. Le società sfrutteranno le medesime componenti, forse una piattaforma EV che costituirà la base delle vetture di entrambi i gruppi.

Fonte: BBC