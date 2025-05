La necessità di migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica delle nostre abitazioni è da tempo presente, sia tra gli addetti ai lavori sia a livello delle autorità governative.

Ovviamente anche il pubblico, gli acquirenti finali per così dire, hanno sempre maggiore interesse a fare richieste che vadano in questa direzione.

Per certificare l’effettiva prestazione energetica di un edificio dopo i lavori o di costruzione o di ristrutturazione, esiste un documento ufficiale, l’ Attestato di Prestazione Energetica . Si tratta di un documento che di fatto attesta l’avvenuto miglioramento della classe energetica di un immobile ristrutturato o che certifica la classe di un immobile di nuova costruzione, che può essere usato per migliorare il valore di un immobile nel caso di vendita o per richiedere eventuali agevolazioni fiscali, se presenti al momento del rilascio.

I serramenti sono di fondamentale importanza in entrambi i casi, in quanto costituiscono la l’argine alla dispersione termica dove essa è maggiormente presente: porte e finestre.

Serramenti in alluminio e vantaggi energetici

L’alluminio per i serramenti presenta diversi vantaggi, che non sono solo legati alla prestazione energetica di porte o finestre. Si tratta infatti di un materiale dalle prestazioni molto elevate, di scarso impatto ecologico e che permette nel medio e lungo termine un risparmio notevole.

Per esempio in Italia, DOMAL , azienda del gruppo Hydro, produce i suoi serramenti con un tipo di alluminio brevettato, il Circal, che è fatto dal 75% di alluminio riciclato. Questo fatto da solo costituisce un fattore di importanza notevole se consideriamo sia l’impatto ambientale, sia il costo.

Ma vediamo perché l’alluminio è un’ottima scelta per l’ottenimento dell’APE in edilizia. L’alluminio consente di garantire un elevato isolamento termico grazie ai profili con taglio termico, che permettono di mantenere la temperatura sia d’inverno sia d’estate. In questo modo viene limitato l’utilizzo di climatizzazione e riscaldamento, con conseguente risparmio energetico.

Questo evidentemente si riflette anche sui costi in bolletta che si riducono, portando ad un risparmio ulteriore. Oltre a questo l’alluminio ad alte prestazioni permette di migliorare la classe energetica dell’edificio, che, nel caso di un edificio nuovo significa un maggiore valore dell’immobile sul mercato.

Se invece l’edificio è preesistente e i serramenti in alluminio servono per un progetto di riqualificazione energetica, si può usufruire di incentivi , come sono stati i Superbonus 110 o dell’Ecobonus.

L’Attestato di Prestazione Energetica serve infatti anche a quello; a garantire che le parti che chiedono rimborsi o agevolazioni fiscali di qualche tipo lo facciano nel totale rispetto delle normative, delle regolamentazioni e dei requisiti prestazionali in merito di efficienza energetica.

Serramenti in alluminio, non solo APE

I vantaggi dei serramenti in alluminio non finiscono però qui. I costi iniziali di acquisto vengono ampiamente bilanciati dalle caratteristiche prestazionali del materiale che permette un grande risparmio nel medio e lungo termine.

Innanzitutto l’alluminio è molto più resistente alle intemperie e agli agenti atmosferici, nonché al tempo, di altri materiali, come per esempio il legno. Inoltre questa sua resistenza permette anche di risparmiare sulla manutenzione ordinaria, che viene fatta una volta all’anno e che dura poche decine di minuti.

E c’è anche un vantaggio di carattere estetico: l’alluminio è altamente personalizzabile e consente al cliente finale di scegliere molte soluzioni possibili, che si adattino sia al suo gusto estetico, sia alle esigenze strutturali e logistiche.

Parlando di logistica, essendo leggero, risulta assai semplice da montare, rendendo i cantieri più agili e veloci, con guadagno di tempo per tutte le figure coinvolte, siano i manutentori o i proprietari.

Si capisce pertanto come la scelta di serramenti in alluminio risulti ideale per una serie di motivi che vanno oltre quello della responsabilità ambientale.