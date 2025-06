Se hai acquistato questa marca di caffè non consumarla e buttala subito: perché c’è il rischio di danni alla salute.

Un importante richiamo alimentare ha coinvolto un lotto specifico di caffè macinato distribuito in diversi supermercati italiani.

Il Ministero della Salute ha annunciato oggi il ritiro precauzionale dal commercio di un prodotto venduto a marchio Happy Dì, a seguito del rilevamento di un potenziale rischio chimico per i consumatori.

Richiamo ufficiale per il caffè Happy Dì: rischio ocratossina A

Il richiamo riguarda confezioni da 250 grammi di caffè macinato classico, prodotto dal Gruppo Gimoka S.p.A. nello stabilimento di Andalo Valtellino, in provincia di Sondrio. Il lotto coinvolto è identificato con il codice B26A e ha come termine minimo di conservazione il 26 febbraio 2027. Il prodotto è distribuito per Selex Gruppo Commerciale S.p.A., una delle principali catene della grande distribuzione italiana che raggruppa insegne come Famila, A&O e C+C, nonché diversi marchi regionali presenti in varie zone del paese. Le confezioni interessate sono state già rimosse dagli scaffali, ma il Ministero della Salute invita i consumatori che abbiano acquistato il prodotto di restituirlo al punto vendita per evitare rischi.

La motivazione del richiamo è la possibile presenza di ocratossina A oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. Questa micotossina è prodotta da alcune specie di muffe e si può ritrovare in alimenti come cereali, frutta secca e appunto nel caffè. La sua presenza in concentrazioni elevate è considerata pericolosa per la salute umana, motivo per cui è soggetta a rigidi controlli e regolamentazioni. Secondo le più recenti valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’ocratossina A è riconosciuta come una sostanza genotossica, in grado cioè di danneggiare direttamente il DNA. Gli studi indicano inoltre che questa micotossina può avere effetti cancerogeni, in particolare a livello renale.

Il Ministero della Salute ha reso disponibile sul proprio sito web ufficiale l’avviso di richiamo con tutti i dettagli relativi al lotto coinvolto, invitando i consumatori a prestare massima attenzione e a verificare se hanno acquistato confezioni appartenenti al lotto B26A. In caso affermativo, il consiglio è di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita per il rimborso o la sostituzione. Questo richiamo si inserisce nel quadro delle attività continue di monitoraggio e controllo sulla sicurezza alimentare in Italia, volte a tutelare la salute pubblica e a prevenire potenziali rischi derivanti dall’assunzione di contaminanti pericolosi.

Il Gruppo Gimoka e Selex Gruppo Commerciale hanno prontamente collaborato con le autorità sanitarie per garantire il ritiro tempestivo della merce e informare adeguatamente i consumatori, dimostrando un impegno concreto nella gestione della sicurezza dei propri prodotti. L’attenzione verso le micotossine, e in particolare l’ocratossina A, è fondamentale data la loro diffusione potenziale in alimenti di largo consumo come il caffè. Gli esperti raccomandano di acquistare prodotti da filiere certificate e di seguire le indicazioni ufficiali in caso di allerta alimentare per evitare qualsiasi rischio per la salute.