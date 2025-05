Da quest’anno sarà più facile portare la fibra ottica fin dentro casa, anche nei condomìni più vecchi, grazie al bonus introdotto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La misura prevede un contributo fino a 200 euro per coprire il costo del cablaggio verticale: il tratto finale che collega l’ingresso dell’edificio all’interno degli appartamenti.

L’obiettivo è superare una delle principali difficoltà che hanno rallentato la diffusione della banda larga in molte città italiane. Oggi sono oltre 1,5 milioni i cittadini che abitano in edifici non predisposti per questo tipo di connessione. Con l’incentivo, il governo punta ad abbattere questa barriera tecnica e ad allineare la rete domestica italiana agli standard europei.

Una connessione veloce non è più un lusso, ma una necessità quotidiana. Lavoro da casa, didattica online, accesso ai servizi pubblici: tutto dipende dalla stabilità della linea. Il voucher non copre l’abbonamento, ma solo i costi strutturali per rendere l’abitazione compatibile con la fibra. Si parte nelle prossime settimane con l’attivazione delle piattaforme online per le domande.

Rottamazione elettrodomestici: come funziona il nuovo incentivo

Accanto al bonus fibra, le famiglie potranno usufruire anche del bonus rottamazione elettrodomestici, previsto dal decreto bollette pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In questo caso, il contributo punta a sostituire vecchi apparecchi energivori con modelli a basso consumo, premiando chi sceglie di rinnovare il parco elettrodomestici con criteri di efficienza.

Il contributo copre il 30% della spesa, fino a un massimo di 100 euro per ogni elettrodomestico rottamato. Per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro, l’importo può salire fino a 200 euro. Il requisito obbligatorio è la consegna del vecchio elettrodomestico, da smaltire tramite i canali ufficiali, per evitare accumulo di rifiuti elettronici.

I prodotti acquistati devono essere fabbricati nell’Unione Europea, una scelta pensata per garantire standard di qualità certi e una filiera tracciabile. La procedura sarà gestita attraverso il portale PagoPA, con accesso tramite credenziali SPID o CIE. Non è prevista retroattività: si potrà beneficiare del contributo solo per gli acquisti effettuati dopo l’avvio ufficiale della misura.

Come richiedere i bonus: piattaforme e tempi

I due bonus non sono cumulabili tra loro ma possono essere attivati separatamente, e insieme offrono fino a 400 euro di risparmio diretto. Per la fibra ottica, le famiglie dovranno attendere l’apertura della piattaforma dedicata, prevista entro l’estate. La domanda richiederà ISEE aggiornato e dati anagrafici, ma il processo sarà semplificato rispetto a contributi simili del passato.

Per il bonus elettrodomestici, la procedura è già delineata: si accede tramite PagoPA, seguendo le istruzioni pubblicate nei prossimi giorni dai Comuni e dai portali informativi regionali. Ogni richiesta sarà valutata in ordine di arrivo, ma sarà vincolata alla disponibilità di fondi regionali.

Le misure resteranno attive per tutto il 2025, salvo esaurimento delle risorse. È quindi consigliabile prepararsi in anticipo, verificando i requisiti e tenendo a disposizione i documenti richiesti.

Con queste due agevolazioni, il governo punta a dare un impulso reale al rinnovamento delle abitazioni italiane, con un occhio alla sostenibilità ambientale e alla modernizzazione digitale.