Questi sviluppi riflettono la strategia di Telepass di adattarsi alle esigenze di una clientela sempre più variegata e dinamica.

Telepass introduce una nuova modalità di accesso ai suoi servizi dedicata ai viaggiatori occasionali, turisti e pendolari fuori sede, con una formula flessibile e senza abbonamento fisso.

Si tratta di Grab&Go, un dispositivo che consente di pagare solo nei giorni di effettivo utilizzo, rivoluzionando così il sistema di pedaggio autostradale e i servizi correlati per chi percorre l’autostrada sporadicamente.

Grab&Go: la nuova frontiera per i viaggiatori occasionali

Grab&Go rappresenta la soluzione ideale per chi utilizza l’autostrada solo qualche volta all’anno, come i turisti o i fuorisede che tornano a casa nei periodi festivi. A differenza del tradizionale Telepass Sempre, che prevede un canone mensile di circa 3,90 euro dopo i primi tre mesi gratuiti, questa formula offre una tariffazione “pay per use”: si paga 1 euro al giorno per l’utilizzo del pedaggio e 1 euro al giorno per gli altri servizi Telepass utilizzati, con un tetto massimo di 10 euro al mese.

Il dispositivo, acquistabile a 29,90 euro presso numerosi punti vendita autorizzati come Autogrill, Esselunga, MediaWorld, Carrefour, Euronics e Unieuro, può essere attivato tramite l’app Telepass con una promo speciale che riduce il costo di attivazione a 14,90 euro fino al 31 gennaio 2026. Inoltre, chi attiva Grab&Go entro il 30 settembre 2025 può usufruire di un cashback di 15 euro sui pedaggi inserendo il codice “TPL15” nell’app.

Funzionamento e servizi inclusi

Una volta acquistato e attivato il dispositivo tramite l’app dedicata, basta collegare fino a due targhe per iniziare a usufruire dei servizi. Il sistema addebita automaticamente i costi sul conto corrente o sulla carta di credito associata, garantendo un’esperienza semplice e trasparente.

Tra i servizi inclusi nel pacchetto Grab&Go figurano il pedaggio autostradale, i parcheggi convenzionati, le strisce blu, l’accesso all’Area C di Milano, il traghetto dello Stretto di Messina, oltre a promemoria sulle scadenze del veicolo associato. Questi vantaggi rendono il dispositivo particolarmente indicato anche per chi si sposta in città o in zone a traffico limitato, ampliando notevolmente la sua utilità rispetto al solo pedaggio autostradale.

Prospettive europee e nuovi servizi

Telepass non si ferma qui: è già in cantiere una versione prepagata di Grab&Go che consentirà ai clienti di utilizzare lo stesso dispositivo anche per viaggiare in Europa, facilitando così gli spostamenti transnazionali senza dover sottoscrivere abbonamenti separati.

Inoltre, Telepass sta sviluppando Telepass Mare, un’app innovativa dedicata ai proprietari di imbarcazioni, che permetterà di pagare il ticket per l’accesso a porti turistici italiani come Ponza, estendendo ulteriormente la gamma di servizi offerti.