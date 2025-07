Idee per risparmiare: ecco qual è la soluzione giusta che aiuta molto e che è effettivamente poco conosciuta dai più.

Nel primo semestre del 2025 gli investimenti nel mercato immobiliare italiano hanno raggiunto quasi i 5 miliardi di euro, raddoppiando rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante questa crescita, per i piccoli risparmiatori esistono diverse alternative di investimento che meritano attenzione, tra cui i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) e i fondi pensione. Questi ultimi si distinguono per la loro combinazione di rendimento potenziale e vantaggi fiscali.

Strategie di risparmio a partire dagli immobili

Il settore immobiliare continua ad attrarre molti investitori, soprattutto per la possibilità di generare reddito tramite affitti. Attualmente, i rendimenti lordi sugli immobili locati oscillano tra il 3% e il 5%, con punte superiori in aree ad alta domanda o in nicchie di mercato come il turismo e gli affitti brevi. Tuttavia, è fondamentale valutare il rendimento netto, che si riduce sensibilmente a causa di imposte, spese di manutenzione, periodi di vacanza dell’immobile e costi condominiali. Nella maggior parte dei casi, il ritorno reale si attesta intorno al 2,5-3%.

Un ulteriore aspetto da considerare è la capacità dei proprietari di adeguare annualmente i canoni d’affitto in funzione dell’inflazione, che nel luglio 2025 si è attestata al +1,3%. Secondo analisti di settore, applicando questo meccanismo un investimento immobiliare potrebbe generare un guadagno netto di circa 52.928 euro in dieci anni. In confronto, un investimento in un BTP a 30 anni con rendimento attuale del 4,2% produrrebbe un ritorno inferiore, pari a 47.966 euro, ma con una maggiore liquidità e minor esposizione ai costi di gestione.

I Buoni del Tesoro Poliennali rappresentano uno strumento di investimento molto apprezzato per la loro affidabilità e flessibilità. I tassi di rendimento attuali sono intorno al 3,6% per i BTP decennali e al 4,2% per quelli a trent’anni. Uno dei punti di forza di questi titoli di Stato è la possibilità di liquidare rapidamente l’investimento in caso di necessità, garantendo così una buona dose di liquidità.

Dal punto di vista fiscale, i BTP godono di un regime particolarmente vantaggioso: l’imposta sui rendimenti è fissata al 12,5%, significativamente inferiore rispetto al 26% applicato ad altri strumenti finanziari. Questa condizione rende i titoli di Stato un’opzione competitiva, soprattutto in un contesto di inflazione moderata come quello attuale, che contribuisce a preservare il potere d’acquisto dei rendimenti.

Fondi pensione: un’opportunità a lungo termine con benefici fiscali

Per chi guarda al futuro e desidera costruire una pensione integrativa solida, i fondi pensione si confermano una scelta strategica. Questi strumenti offrono non solo la possibilità di ottenere rendimenti interessanti, ma anche un regime fiscale progressivo che può ridurre l’imposizione fino al 9% in base alla durata dell’investimento.

In un contesto in cui i canoni d’affitto vengono rivalutati al 75% dell’inflazione, i fondi pensione a basso rischio, orientati principalmente su obbligazioni governative europee, possono generare dopo 40 anni un capitale equivalente alla rendita media derivante da un immobile nello stesso arco temporale. Optando per un profilo ad alto rischio, con esposizione su azioni globali, il rendimento può addirittura triplicare, rendendo questa soluzione particolarmente appetibile per piccoli risparmiatori con un orizzonte temporale lungo.

La combinazione di rendimento potenziale e vantaggi fiscali rende i fondi pensione una valida alternativa agli investimenti immobiliari o ai titoli di Stato, soprattutto per chi è disposto a pianificare a lungo termine e a gestire una certa esposizione al rischio.