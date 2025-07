Praticare regolarmente ginnastica facciale o Yoga Face può far apparire il viso più giovane di circa tre anni, senza ricorrere a interventi.

Lo studio, condotto da Gary Sikorski, ideatore di Happy Face Yoga e approvato da dermatologi della Northwestern University Feinberg School of Medicine di Chicago, ha analizzato gli effetti di un programma di ginnastica facciale su un gruppo di donne di mezza età. Le partecipanti hanno seguito due sessioni guidate di 90 minuti ciascuna e poi hanno eseguito quotidianamente esercizi per 30 minuti per otto settimane. I risultati hanno mostrato un significativo miglioramento nell’aspetto del viso, con una riduzione visibile delle rughe e un aumento della tonicità muscolare, tanto da far sembrare le donne in media tre anni più giovani al termine del trattamento.

“Il viso umano è composto da circa 70 muscoli, ma ne utilizziamo quotidianamente solo una ventina”, spiega Silvia Salvarani, insegnante di Yoga Face e pioniera in Italia di questa pratica. “Muovere e allenare questi muscoli può portare a risultati eccezionali: il viso apparirà più tonico, vitale e la pelle beneficerà di un miglior sostegno attraverso il tono muscolare.” Salvarani sottolinea come l’attività muscolare facciale non solo migliori l’estetica, ma agisca anche in chiave preventiva, ritardando gli effetti dell’invecchiamento cutaneo, soprattutto se iniziata intorno ai 35 anni.

Il dermatologo Murad Alam, sempre della Northwestern University Feinberg School of Medicine, aggiunge: “Se i dati di questo studio saranno confermati da ricerche più ampie, potremo considerare la ginnastica facciale come un rimedio economico, non invasivo e privo di tossicità per il ringiovanimento cutaneo e per potenziare gli effetti dei trattamenti cosmetici anti-età.”

Tre esercizi di Yoga Face per un viso più giovane

Per chi desidera iniziare a praticare, ecco una semplice routine di tre esercizi quotidiani, si richiedono pochi minuti e nessuna attrezzatura speciale:

Esercizio per fronte liscia e palpebre toniche: Corrugate la fronte con un’espressione imbronciata mantenendo la posizione per 10 secondi, quindi rilassate. Successivamente alzate le sopracciglia spalancando gli occhi. Ripetete il ciclo per 10 volte.

Corrugate la fronte con un’espressione imbronciata mantenendo la posizione per 10 secondi, quindi rilassate. Successivamente alzate le sopracciglia spalancando gli occhi. Ripetete il ciclo per 10 volte. Esercizio per labbra più giovani: Raggrinzate le labbra e spingetele in avanti come per dare un grande bacio a una persona invisibile. Mantenete la posa per 5 secondi e poi rilassate la bocca. Applicate una leggera resistenza con le dita sulle labbra mentre provate a sorridere. Ripetete il ciclo 10 volte.

Raggrinzate le labbra e spingetele in avanti come per dare un grande bacio a una persona invisibile. Mantenete la posa per 5 secondi e poi rilassate la bocca. Applicate una leggera resistenza con le dita sulle labbra mentre provate a sorridere. Ripetete il ciclo 10 volte. Esercizio per zigomi tonici: Pronunciate una “O” seguita da una “A” con ampi movimenti delle labbra per 10 ripetizioni. Poi risucchiate le guance nella cosiddetta “faccia da pesce” mantenendo la posizione per 20 secondi.

Il metodo si distingue per il suo approccio integrato che unisce esercizi muscolari facciali a tecniche di respirazione e meditazione. “Le emozioni si riflettono sul volto e possono creare tensioni muscolari che compromettono il tono e l’elasticità della pelle”, spiega Salvarani. “Sciogliere queste tensioni attraverso la respirazione consapevole e la meditazione è fondamentale per mantenere un viso giovane e rilassato.”

Negli ultimi anni, lo Yoga Face ha riscosso crescente interesse anche nel mondo aziendale e privato, con corsi e seminari dedicati a chi desidera prendersi cura di sé in modo naturale e a basso costo. Questo approccio olistico alla bellezza non si limita a migliorare l’aspetto esteriore, ma promuove anche il benessere psicofisico, riducendo stress e tensioni accumulate.