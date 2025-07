Tutti lo usano a casa ma nessuno sa la verità: non igienizza anzi, rovina le superficie, il trucco rimedio della nonna fallisce!

L’uso del bicarbonato di sodio in cucina è ampiamente riconosciuto per diverse applicazioni, tra cui la lievitazione e la regolazione dell’acidità di alimenti e bevande. Questo composto chimico, infatti, è un agente lievitante naturale che viene utilizzato per rendere più soffici dolci e prodotti da forno. Inoltre, può essere impiegato per neutralizzare odori sgradevoli, ad esempio nel frigorifero o nella pulizia di superfici non delicate.

Tuttavia, è importante sottolineare che mentre il bicarbonato può contribuire a migliorare l’aspetto e il sapore dei cibi, non possiede proprietà disinfettanti. In altre parole, non elimina germi, batteri o virus in modo efficace e quindi non può essere considerato un sostituto dei detergenti o disinfettanti specifici.

Molte persone credono erroneamente che il bicarbonato di sodio possa sanificare superfici o alimenti, ma studi scientifici e indicazioni ufficiali delle autorità sanitarie smentiscono questa convinzione. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha ribadito che il bicarbonato è un prodotto sicuro per il consumo e per alcune operazioni di pulizia, ma non è in grado di garantire un’efficace azione igienizzante.

Rimedio della nonna, non usare più il bicarbonato sulle supercifici

L’uso di bicarbonato in alternativa a prodotti disinfettanti certificati può quindi rappresentare un rischio, soprattutto in ambienti dove la sicurezza igienica è fondamentale, come cucine professionali o ambienti ospedalieri. Per la disinfezione, è necessario affidarsi a prodotti specifici che contengano principi attivi con comprovata efficacia contro microbi patogeni.

Per evitare fraintendimenti e utilizzare correttamente il bicarbonato di sodio, è consigliabile seguire alcune semplici indicazioni:

Usare il bicarbonato come agente lievitante nei prodotti da forno o per neutralizzare l’acidità di alimenti e bevande.

nei prodotti da forno o per neutralizzare l’acidità di alimenti e bevande. Impiegarlo per la pulizia di superfici poco sporche o per eliminare odori sgradevoli , senza però aspettarsi alcuna azione disinfettante.

, senza però aspettarsi alcuna azione disinfettante. Non sostituirlo ai disinfettanti nei processi di igienizzazione di ambienti o utensili, soprattutto in contesti dove è richiesta una rigorosa sanificazione.

nei processi di igienizzazione di ambienti o utensili, soprattutto in contesti dove è richiesta una rigorosa sanificazione. Consultare sempre le indicazioni delle autorità sanitarie e dei produttori per scegliere il prodotto più adeguato alle proprie esigenze di pulizia e igiene.

In definitiva, il bicarbonato di sodio rappresenta un alleato versatile e naturale in cucina e nelle pulizie domestiche, ma non è uno strumento adatto per garantire l’igiene microbiologica. Riconoscere questo limite è essenziale per evitare comportamenti potenzialmente rischiosi e per adottare pratiche di pulizia efficaci e sicure.