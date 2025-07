Un aiuto concreto per tanti italiani, un bonus per chi ama stare all’aria aperta: potrai fare quasi 1.000 euro di acquisti.

Sempre più città italiane investono nella mobilità sostenibile per ridurre traffico e inquinamento, favorendo l’uso della bicicletta anche attraverso incentivi economici.

In particolare, cresce l’interesse verso le e-bike, ovvero biciclette a pedalata assistita, il cui prezzo resta tuttavia un ostacolo per molti potenziali acquirenti. Per supportare la diffusione di questi mezzi ecologici, diverse Regioni e Comuni hanno attivato bonus e incentivi specifici per il 2025, sebbene manchi ancora un piano nazionale unificato.

Bonus per la mobilità sostenibile: incentivi regionali e comunali

La Lombardia si conferma tra le regioni più attive, con uno stanziamento di 7,9 milioni di euro destinato a promuovere la micromobilità elettrica. Tra le iniziative in corso, è possibile usufruire di un voucher da 50 a 100 euro per servizi di sharing di monopattini e e-bike, valido fino al 30 giugno 2025. Questo incentivo mira a favorire l’utilizzo di mezzi condivisi nelle aree urbane, contribuendo a ridurre il ricorso al trasporto privato.

A Firenze, invece, è attivo il progetto “Pedala, Firenze ti premia”, che premia direttamente l’uso della bicicletta attraverso un sistema di cashback. Il programma, finanziato con 1,2 milioni di euro e attivo fino al 2 giugno 2025, utilizza un dispositivo Bluetooth per tracciare i chilometri percorsi in bici o e-bike, riconoscendo un rimborso di 20 centesimi per ogni chilometro effettuato su percorsi casa-lavoro o casa-scuola. Inoltre, vengono riconosciuti 5 centesimi per chilometro su tragitti generici, con un massimale di 2 euro al giorno e 30 euro al mese. Gli utenti più virtuosi possono accumulare punti e partecipare a premi mensili fino a 100 euro, con un tetto complessivo di 200 euro per ogni partecipante nell’arco del progetto.

In Emilia Romagna il bando per il 2025, aperto dal 9 gennaio, prevede un contributo fino al 50% del costo per l’acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita, con risorse finanziarie pari a 2,655 milioni di euro. Gli incentivi sono disponibili fino al 1° luglio 2025, con un massimo di 500 euro per una e-bike tradizionale e fino a 1.000 euro per una cargo e-bike, particolarmente richiesta per il trasporto di merci o bambini in ambito urbano. Tutte le informazioni per accedere al bando sono consultabili sul sito ufficiale dedicato della Regione Emilia Romagna.

Queste iniziative rappresentano una risposta concreta alla crescente domanda di mezzi di trasporto ecologici, anche in considerazione delle sfide poste dalla qualità dell’aria nelle città italiane. La diffusione delle piste ciclabili e il sostegno economico agli acquisti di biciclette a pedalata assistita sono strumenti fondamentali per favorire una mobilità più sostenibile e ridurre l’impatto ambientale del traffico urbano.