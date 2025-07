Una svolta significativa interessa le patenti di guida in Europa con l’aggiornamento della direttiva comunitaria.

Una svolta significativa interessa le patenti di guida in Europa con l’aggiornamento della direttiva comunitaria che introduce nuovi limiti di peso per i veicoli guidabili con la patente B. Le modifiche, già in vigore in alcuni Paesi europei, si riflettono sull’adeguamento dei requisiti per guidare furgoni, camper e veicoli elettrici, destinati a rivoluzionare il settore della mobilità leggera.

Nuovi limiti di peso per la patente B: da 3,5 a 4,25 tonnellate

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno definito un accordo che prevede l’innalzamento del limite massimo di peso per i veicoli guidabili con la patente B, portandolo da 3,5 tonnellate a 4,25 tonnellate. Questa modifica risponde alle esigenze dettate dall’evoluzione dei mezzi di trasporto, in particolare quelli a alimentazione elettrica e a combustibili alternativi (come idrogeno, biogas), che spesso superano il precedente limite a causa del peso aggiuntivo delle batterie e delle dotazioni di sicurezza sempre più sofisticate.

Questo aggiornamento elimina la necessità di conseguire la patente C per chi guida veicoli leggermente più pesanti, rendendo più semplice e accessibile la guida di furgoni, camper e mezzi di soccorso elettrici o a idrogeno, a condizione che il conducente abbia almeno due anni di esperienza con la patente B.

Tuttavia, per la guida di camper elettrici di peso superiore al limite tradizionale è previsto un obbligo aggiuntivo: il conducente dovrà frequentare un corso di formazione specifico o superare un esame dedicato, al fine di garantire una preparazione adeguata per la gestione di mezzi più complessi e pesanti.

L’Unione Europea punta a uniformare i nuovi limiti di peso entro il 2029-2030, lasciando però margine agli Stati membri per adattare le direttive alle proprie esigenze nazionali. Alcuni Paesi hanno già adottato le modifiche, anticipando gli sviluppi previsti.

Nei Paesi Bassi, le nuove regole sono entrate in vigore il 1° luglio 2025. Da questa data, i conducenti con patente B possono guidare veicoli fino a 4.250 chilogrammi, sempre che abbiano maturato almeno due anni di esperienza. Prima di questa modifica, il limite era di 3.500 chilogrammi, escludendo così molti veicoli elettrici di grandi dimensioni e quasi tutti i camion elettrici da lavoro. Inoltre, è stato elevato anche il peso massimo combinato del veicolo con rimorchio, consentendo l’aggancio di un rimorchio fino a 750 chilogrammi e portando il totale a 5 tonnellate. Questa misura è vista come un incentivo per il settore dei trasporti leggeri e per le attività di consegna a domicilio, particolarmente rilevanti nell’economia moderna.

In Svezia è in corso una sperimentazione simile: è possibile richiedere un’esenzione per guidare camion fino a 4.250 chilogrammi con la patente B, ma solo per veicoli alimentati a energia elettrica, idrogeno o gas naturale. La deroga mira a contrastare la crescente carenza di autisti con patente C nel settore logistico. L’esenzione si applica esclusivamente ai camion senza rimorchio, escludendo il trasporto passeggeri come autobus o taxi. La richiesta di esenzione comporta il pagamento di una commissione di 5.000 corone svedesi all’Agenzia dei Trasporti nazionale.