Un cardiologo parla dell’importanza del magnesio e sui effetti sul corpo ma attenzione: c’è un orario esatto per assumerlo.

L’importanza del magnesio nella dieta quotidiana è riconosciuta a livello mondiale, soprattutto per il suo ruolo cruciale nel funzionamento del sistema cardiovascolare e nervoso.

Tuttavia, non tutti sanno che l’assunzione di magnesio ha un orario specifico che ne massimizza gli effetti benefici, come sottolineato recentemente da un esperto cardiologo.

L’importanza del magnesio e le sue funzioni essenziali

Il magnesio è un minerale indispensabile per il nostro organismo, coinvolto in oltre 300 reazioni biochimiche fondamentali, tra cui la produzione di energia (ATP) nei mitocondri, la sintesi proteica e il mantenimento della struttura del DNA. Nonostante sia presente in molti alimenti, la qualità, il costo e la disponibilità del cibo, insieme alle preferenze individuali, possono portare a una carenza di magnesio, che va opportunamente integrata sotto controllo medico o nutrizionale. Il ruolo del magnesio si estende anche alla salute cardiaca e al benessere neurologico; per questo motivo, l’attenzione non è solo sulla quantità da assumere ma anche sul momento della giornata in cui è più efficace integrarlo.

Il Dott. Aurelio Rojas, cardiologo di fama, indica un orario preciso per l’assunzione di integratori di magnesio che può fare la differenza in termini di efficacia: un’ora o un’ora e mezza prima di andare a dormire. Questo consiglio, spiega il medico, è spesso ignorato da chi assume il minerale, compromettendo così i benefici attesi. Il motivo principale riguarda il ruolo del magnesio nel favorire il riposo notturno. Infatti, il magnesio attiva il sistema nervoso parasimpatico, quello deputato al rilassamento e al recupero durante il sonno. “Il magnesio stimola questo sistema e aiuta il corpo a ‘spegnersi’”, afferma il Dott. Rojas.

Inoltre, il minerale è coinvolto nella produzione del GABA (acido gamma-amminobutirrico), un neurotrasmettitore essenziale per il rilassamento e l’addormentamento. “Più magnesio significa una maggiore sintesi di GABA e quindi un sonno più profondo e rigenerante,” aggiunge il cardiologo. Un ulteriore beneficio dell’integrazione serale di magnesio riguarda il controllo degli ormoni legati allo stress notturno. Il magnesio aiuta a modulare il picco di cortisolo, l’ormone dello stress che spesso interferisce con un sonno ristoratore. Questo effetto è particolarmente importante per chi soffre di insonnia lieve, risvegli frequenti o tensioni muscolari notturne.

Il magnesio, infatti, contribuisce anche a ridurre crampi e contratture muscolari che possono disturbare il riposo. Per chi si sveglia di soprassalto o con una sensazione di tensione, l’integratore assunto prima di coricarsi può rappresentare un valido aiuto. “Il magnesio è un regolatore naturale del sistema nervoso”, conclude il Dott. Rojas, sottolineando che l’assunzione mattutina non ha lo stesso effetto benefico sul sonno. La scelta dell’orario serale, quindi, è fondamentale per sfruttare appieno le proprietà rilassanti del minerale e migliorare significativamente la qualità del riposo.

Per chi considera l’integrazione di magnesio, è consigliabile consultare un medico o un nutrizionista per valutare dosaggi e modalità di assunzione, privilegiando il momento serale per sostenere il benessere cardiaco e neurologico.