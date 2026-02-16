Lavare le mani è uno dei gesti quotidiani che facciamo più spesso in assoluto e, da dopo il periodo del Covid, è diventata un’azione che facciamo ancora con più accuratezza.

Lo facciamo in diversi momenti della giornata, soprattutto prima dei pasti e dopo che si è andati in bagno. ma c’è un qualcosa che è necessario sapere, perchè ce lo dice la scienza, ed ha a che fare proprio con l’acqua che usiamo per lavarci le mani.

In inverno, spesso, usiamo proprio l’acqua calda ma, a quanto pare, potrebbe essere un’azione sbagliata quanto dannosa per la nostra pelle.

Lo facciamo spesso per le nostre mani, ma non sempre serve

Quando fa freddo, molto spesso cerchiamo refrigerio sotto il getto dell’acqua calda, anche solo e semplicemente per lavarci le mani: è un’zione che facciamo tutti ed, anche, con una certa frequenza. Ciò che conta sapere è che, acqua calda insieme ad un sapone neutro, potrebbe essere la cosa meno delicata per le nostre mani, e ce lo dicono gli esperti. Apparentemente, potrebbe sembrare una cosa assurda visto che, dal dopo il periodo del Covid, ci hanno sempre detto che lavare le mani è una delle azioni che dobbiamo fare più spesso e con una certa frequenza.

Ci laviamo le mani per evitare la diffusione di virus e batteri che possono portare delle infezioni, ci laviamo le mani per eliminare grasso e sporco, lo facciamo semplicemente per una questione di pulizia e di igiene. Dall’altro lato, si è sempre stati convinti che, con l’aiuto dell’acqua calda, si eliminassero prima germi e batteri. Ma a quanto pare non è così: uno studio ha, infatti, rilevato che la temperatura dell’acqua con la quale ci laviamo le mani, non ha alcuni importanza rispetto all’uccisione di batteri o virus presenti sulla pelle.

L’esperimento e lo studio, portato avanti sulle mani di 21 persone volontari sulle quali erano presenti batteri e sporco, ha evidenziato come, il loro lavarsi le mani con l’acqua fredda, calda e tiepida (erano stati divisi proprio in tre gruppi in base alla temperatura dell’acqua usata), non interferiva minimamente con l’uccisione o meno dei batteri stessi. E’ il tempo d’azione del lavaggio delle mani a rendere più efficace il tutto: quando ci laviamo le mani con un sapone delicato, dobbiamo stare almeno 20 secondi a strofinare per un’azione completa e di pulizia.

Solo dopo possiamo sciacquare per bene e con cura, per ottenere l’azione immediata di pulizia. Anche l’asciugamano ha un ruolo essenziale: deve essere sempre ben pulita ed asciutta, altrimenti l’azione del lavaggio viene vanificata.