Quante volte ci capita di lavarci le mani, dopo che abbiamo fatto un lavoro o abbiamo cucinato e, nonostante il sapone e il suo profumo, c’è qualcosa alle nostre mani che, comunque non va.

Il cattivo odore sembra restare persistente e non voler andare via: un qualcosa che ci fa pensare e riflettere e, troppo spesso, ci fa correre nuovamente ad andare a lavare le mani. Ma è sempre giusto fare di nuovo questo procedimento?

Per evitare irritazioni da troppo e frequente lavaggio elle nostre mani, c’è un piccolo trucco che possiamo adottare, utilizzando dei prodotti che abbiamo, sicuramente, in dispensa a casa.

Cura delle mani e prevenzione degli odori: ecco cosa si può fare

Cattivi odori alle mani? O pelle troppo inspessita che non ci fa nemmeno “prendere” bene ciò che vogliamo afferrare? Alzi la mano chi, almeno una volta, non si è trovato in queste due spiacevoli situazioni che abbiamo appena elencato. In realtà, la soluzione più semplice che ci viene in mente è quella di, per quel che riguarda il cattivo odore, andare nuovamente (e anche più volte) a lavare le mani…ma questo può provocare anche un’irritazione alla pelle stessa, dovuta al sapone che utilizziamo.

Per la seconda, invece, l’applicazione di una crema idratante, pensiamo che basti. Non sempre è così, c’è qualcosa che devi sapere anche per poter risolvere entrambi i problemi in men che non si dica. Non si tratta di prodotti chimici o di trattamenti, ma semplicemente dell’uso di due comunissimi prodotti che abbiamo in casa, mescolandoli fra di loro, per una delle azioni che dovremmo fare almeno una volta a settimana anche per le nostre mani: lo scrub.

La sua azione è quella proprio di rimuovere le cellule morte e inspessite ma, dall’altro lato, anche di aiutare ad eliminare quelli che sono cattivi odori che possono persistere sulle nostre mani nonostante il lavaggio. Basterà unire insieme sale e caffè per avere uno scrub low cost, ma con un qualcosa di naturale che abbiamo già in casa. Questa coppia di prodotti ha diverse azioni, la prima delle quali è quella esfoliante, aiutando a togliere e rimuovere le cellule secche della pelle e a lucidarla anche.

Il sale ha, anche, una funzione sgrassante che ci aiuta a rimuovere quelli che sono cattivi odori, specie quando abbiamo maneggiato qualcosa di persistente dal punto di vista olfattivo. Questo, ovviamente, però non va a sostituire l’igiene: lo scrub rimuove sì le cellule morte ma il lavaggio si presenta come una fase essenziale se non preliminare allo scrub. Questo mix di sale e caffè quando va usato? Dopo che abbiamo lavato per bene le mani con acqua e sapone (almeno per 20 secondi), possiamo unire in una ciotola, in parti uguali, una manciata di sale e una di caffè.

Mescoliamola e, con mani umide, passiamolo su di esse, con movimenti circolatori e non troppo forti. In ultimo risciacquiamo per bene per evitare residui di granelli. Usiamolo almeno una volta alla settimana ma non di più.