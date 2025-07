Sempre più cittadini italiani considerano il trasferimento all’estero come un’opportunità concreta per migliorare la propria vita.

Tra le destinazioni più ambite spicca il Granducato di Lussemburgo, piccolo Stato europeo con una superficie inferiore a quella della Valle d’Aosta e una popolazione che sfiora i 680.000 abitanti, ma con un’economia fra le più ricche e dinamiche d’Europa. Situato strategicamente tra Belgio, Francia e Germania, il Lussemburgo è riconosciuto come il Paese più ricco del continente, grazie a un sistema fiscale favorevole, un mercato del lavoro in crescita e un’elevata qualità della vita.

Il dato più rilevante per chi valuta un trasferimento riguarda sicuramente lo stipendio medio, che nel Lussemburgo supera i 73.400 euro lordi annui, più del doppio rispetto alla media italiana che si attesta intorno ai 30.300 euro. Tradotto in termini mensili, il salario medio si aggira intorno ai 6.100 euro, mentre il salario minimo varia da 2.570 a oltre 3.000 euro, a seconda della qualifica del lavoratore. La definizione di lavoratore qualificato segue precise normative nazionali che includono, ad esempio, il possesso di certificazioni professionali o esperienza minima decennale nel settore.

Oltre all’elevata remunerazione, il Granducato vanta il tasso di disoccupazione più basso dell’Eurozona, attestandosi al 5,7%, inferiore anche rispetto all’Italia (6,5%). Questa situazione si accompagna a un orario settimanale di lavoro leggermente inferiore rispetto al nostro Paese: 35,5 ore contro le 36,2 italiane, con un conseguente miglior equilibrio tra vita privata e professionale.

È importante però considerare il costo della vita, che in Lussemburgo è circa il 40% più alto rispetto all’Italia. L’impatto maggiore si registra sugli affitti, con prezzi superiori anche dell’80% rispetto a quelli delle grandi città italiane. Un appartamento di 85 metri quadrati in centro città può costare oltre 2.500 euro al mese. Anche i generi alimentari e i trasporti risultano più costosi, seppur in misura meno marcata. Tuttavia, il sistema sanitario pubblico è efficiente e garantisce accesso a servizi e farmaci a prezzi contenuti, contribuendo a mantenere un buon potere d’acquisto per i residenti.

Opportunità di lavoro e settori più richiesti

Il mercato del lavoro lussemburghese è particolarmente vivace e offre numerose occasioni anche a chi non possiede una laurea. Attualmente, sul portale Eures sono pubblicati più di 2.550 annunci di lavoro, che spaziano da profili tecnici a mansioni non qualificate. Tra le professioni più ricercate figurano meccanici, elettricisti, gommisti, idraulici e muratori, categorie per le quali non sempre è richiesta una conoscenza approfondita della lingua francese, sebbene padroneggiarla rappresenti un vantaggio competitivo.

Non mancano offerte per figure altamente specializzate come tecnici edili, ingegneri dei dati, tecnici di supporto per infrastrutture e ingegneri paesaggistici. La varietà di proposte rende possibile trovare un’occupazione coerente con le proprie competenze, anche per chi proviene dall’Italia.

Il trasferimento per lavoro in Lussemburgo è agevolato dalla libera circolazione nell’Unione europea: ai cittadini italiani non è richiesto alcun visto, ma solo l’attestato di soggiorno da richiedere dopo tre mesi di permanenza nel Paese.

Il Granducato di Lussemburgo è una monarchia parlamentare e unica monarchia costituzionale al mondo guidata da un Granduca. La sua posizione geografica lo rende un crocevia culturale tra Francia, Germania e Belgio, e questa peculiarità si riflette anche nelle lingue ufficiali: il lussemburghese, il francese e il tedesco. La città di Lussemburgo, capitale e centro finanziario, ospita numerose istituzioni europee, confermando il ruolo strategico del Paese nell’Unione europea.

La popolazione è eterogenea, con una forte presenza di immigrati soprattutto dal Portogallo, Francia, Italia e Germania. Questa multiculturalità contribuisce a un ambiente lavorativo dinamico e aperto.

Chi sceglie di lavorare in Lussemburgo sottolinea spesso il miglior equilibrio tra stipendio, sicurezza economica e tempo libero. Silvia, una professionista italiana trasferitasi nel Granducato, racconta: «In Italia avevo un buon lavoro, ma poche prospettive di crescita. Qui ho trovato stabilità, uno stipendio migliore e un rapporto più sano tra vita privata e lavoro. All’inizio è stato difficile, ma rifarei questa scelta: mi sento valorizzata e più libera.»