C’è ancora tempo per una vacanza super low-cost in Italia, senza grandi rinunci: qui gli hotel sono quasi gratis.

L’estate 2025 offre nuove opportunità per scoprire l’Italia risparmiando senza rinunciare al comfort. Sebbene il Bel Paese sia spesso percepito come una meta costosa, esistono diverse strutture ricettive che propongono tariffe vantaggiose e servizi di qualità, ideali per chi desidera una vacanza low cost senza compromessi.

Ecco una selezione aggiornata delle cinque città italiane con gli hotel più economici e confortevoli per l’estate.

Hotel low cost in Sicilia e Sardegna: tra tradizione e autenticità

In Sicilia, a Monreale, spicca l’Opera Boutique Rooms, una struttura gestita privatamente che si trova a soli 300 metri dal celebre Duomo. Le camere, arredate con cura, offrono comfort moderni come sauna, terrazza solarium e un lounge bar. Il ristorante interno propone piatti tipici siciliani, mentre il servizio navetta dall’aeroporto facilita l’arrivo degli ospiti. Questa soluzione è perfetta per chi desidera abbinare cultura e relax a prezzi contenuti.

Spostandoci in Sardegna, l’Orgosolo B&B si distingue per l’atmosfera autentica e la posizione strategica nel cuore dell’isola, famosa per i suoi murales artistici. Le camere sono dotate di bagno privato e arredate secondo lo stile locale. La colazione, ricca di specialità dolci e salate sarde, è uno dei punti di forza dell’offerta. La vicinanza al Parco Naturale del Gennargentu e alla città di Nuoro rende questa struttura ideale per gli amanti della natura e della cultura isolana.

In Calabria, a Le Castella, l’Hotel Ristorante La Decanata è sinonimo di accoglienza e tradizione culinaria. A soli sei minuti a piedi dalla spiaggia, le camere climatizzate con balcone panoramico permettono di godere appieno della bellezza del mare. La colazione con prodotti freschi e il ristorante interno che serve specialità locali completano l’offerta di questa struttura, nella quale il centro storico è facilmente raggiungibile a piedi.

La Toscana offre una soluzione altrettanto conveniente a Marina di Carrara con la Fattoria Battilana, a circa undici minuti a piedi dalla spiaggia. Le camere dispongono di aria condizionata, TV e bagno attrezzato, mentre gli ampi spazi verdi permettono agli ospiti di praticare diverse attività, tra cui equitazione, ciclismo e pesca. Il parcheggio gratuito e la vicinanza al mare rendono questa opzione molto apprezzata per le vacanze estive.

Infine, nel Trentino Alto Adige, a Riva del Garda, si trova l’Hotel Granì Villa Maria, situato a breve distanza sia dal centro storico che dalla spiaggia. La struttura offre una terrazza panoramica da cui godere di viste mozzafiato, una ricca colazione a buffet con dolci tipici e bevande calde e fredde. La vicinanza alle cascate di Varone, raggiungibili in pochi minuti d’auto, aggiunge un valore naturale unico a questa proposta.

Queste strutture rappresentano alcune delle migliori opportunità per chi cerca una vacanza italiana a basso costo, con servizi di qualità e location strategiche per scoprire tradizioni, paesaggi e sapori tipici del territorio. In un momento in cui il turismo local è in crescita, scegliere un hotel economico ma ben posizionato può trasformare la vacanza in un’esperienza indimenticabile senza gravare troppo sul budget.