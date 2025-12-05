Sempre più presenti nelle case, questi nastri diventano protagonisti del Natale grazie a un gesto fai-da-te semplice e ordinato

Non servono strumenti particolari né colla, né ago né manualità fuori dal comune. Con un nastro e pochi gesti ben eseguiti, è possibile creare fiocchi natalizi fatti a mano che danno un tocco preciso e caldo alle decorazioni domestiche. Un tutorial semplice, reso noto da Melanie Lissack Interiors, mostra come un oggetto tradizionale e ripetuto ogni anno possa diventare personale, unico e coerente con lo stile della casa. E soprattutto, senza spese superflue o sprechi.

Come si realizza un fiocco a mano senza usare colla, graffette o punti metallici

Il procedimento si basa su un gesto preciso che, una volta appreso, si ripete con naturalezza anche decine di volte. Si parte scegliendo un nastro adatto, che abbia una certa consistenza e mantenga la forma dopo la piega. Il velluto è tra i più usati, anche per la sua resa fotografica e il legame visivo con la tradizione natalizia. Il raso, invece, crea linee più fluide e lucide, adatte ad ambienti più minimali o moderni.

Si procede creando due asole identiche, simili a quelle del nodo di una scarpa. La coda destra del nastro va sollevata verso l’alto, fatta passare dietro e poi sopra l’asola sinistra, tenendo il punto di incrocio tra pollice e indice. Si infila la stessa estremità nel passaggio posteriore da destra a sinistra e si tira tutto contemporaneamente, regolando bene la tensione del nastro. È importante che le pieghe siano regolari, che le due estremità abbiano la stessa lunghezza e che il nodo centrale sia stretto ma non troppo rigido.

Il trucco sta nella simmetria e nella tenuta del nodo. Per fissare il centro del fiocco e mantenerlo composto, si può usare un filo da fiorista, sottile e flessibile, modellato a forcina. Questo consente di fissare il fiocco dove serve, senza colla o cuciture visibili. La forcina va posizionata dietro il nodo e poi bloccata intorno al supporto, che sia un ramo, un pacchetto o una ghirlanda. L’intero procedimento richiede meno di un minuto, ma il risultato è ordinato e replicabile.

I fiocchi possono essere realizzati in diverse dimensioni, a seconda dell’uso. I più piccoli funzionano bene sull’albero, i medi su maniglie, vasi, finestre. I grandi si prestano come centro di ghirlande o decorazioni da esterno. La scelta dei colori dipende dallo stile della casa. Rosso, bordeaux e oro restano i più usati, ma crescono le richieste di fiocchi in blu notte, rosa cipria e beige opaco, specie nei contesti scandinavi o neutri.

I fiocchi come parte centrale dell’arredo natalizio (non più un semplice dettaglio)

In molte case, il fiocco ha superato la funzione di semplice complemento. Oggi è l’elemento che spesso tiene insieme tutte le altre decorazioni. Sostituisce la stella sull’albero, prende il posto del fiore secco sulla ghirlanda, decora le sedie, le tende e persino le scale. E proprio per questo la possibilità di realizzarlo a mano, adattandolo al contesto, lo rende più coerente di un oggetto industriale standard.

C’è anche un tema pratico. I fiocchi acquistati nei negozi spesso perdono la forma, sono incollati male o con materiali che si sfaldano dopo pochi giorni. Quelli realizzati a mano, invece, mantengono la tensione più a lungo e si possono correggere facilmente. Un piccolo fiocco in velluto fatto bene può durare per anni, basta conservarlo con cura.

Nella stagione 2025, molte vetrine e servizi fotografici dedicati al Natale hanno messo i fiocchi al centro. Non più sovrapposizione di luci, palline e oggetti vari, ma fiocchi ripetuti con colori coordinati. Una tendenza che privilegia l’equilibrio, riduce il numero di elementi decorativi e punta sulla coerenza visiva.

Nei mercatini di Natale — da Bolzano a Napoli — aumentano gli espositori che propongono fiocchi fatti a mano, anche su richiesta, realizzati con tessuti recuperati o materiali locali. Ma resta vero che con un nastro semplice e un po’ di precisione, ognuno può farli da sé, evitando spese inutili e ottenendo risultati molto simili.

Un fiocco ben fatto racconta attenzione ai dettagli, coerenza cromatica, voglia di fare. Non a caso, sta tornando di moda.