Una spremuta, un’idea sostenibile: ecco come riutilizzare le bucce di arancia o mandarino per accendere l’inverno di profumo e poesia.

In cucina basta poco per cambiare prospettiva. Dopo una spremuta, la tentazione è quella di buttare tutto. Eppure, se ci si ferma un attimo a guardare quella buccia d’arancia lucida, umida, ancora profumata, ci si accorge che può diventare molto di più di uno scarto. In questi giorni freddi e lenti, fatti di luci soffuse e di tempo che torna tra le mani, una semplice buccia può trasformarsi in una candela. Profumata, naturale, leggera. E anche romantica.

Il profumo degli agrumi diventa una fiamma naturale che arreda e riscalda

L’idea nasce da un gesto semplice: bere una spremuta per fare il pieno di vitamina C, buttare lo sguardo sul tagliere e chiedersi se quella buccia può ancora servire a qualcosa. La risposta è sì. Gli agrumi hanno una scorza perfetta per contenere, proteggere, trasformare. Basta dividerli a metà, svuotarli con un cucchiaio e immaginare la buccia come un piccolo guscio luminoso.

Le candele che ne vengono fuori sono a costo zero, completamente biodegradabili, e soprattutto non contengono paraffina o altre sostanze industriali che si trovano in quelle da supermercato. Servono solo bucce di arancia o mandarino, tagliate con cura e svuotate fino a lasciare solo la parte esterna. All’interno, si può versare un olio vegetale qualsiasi — meglio se di semi, perché più economico — e un piccolo stoppino naturale.

La buccia, grazie agli oli essenziali che contiene, sprigiona un profumo dolce e agrumato appena si accende la fiamma. In pochi minuti, l’effetto è quello di una candela aromatica dal design rustico, che profuma tutta la stanza e aggiunge un tocco poetico al tavolo, al bagno o al davanzale. Alcuni usano direttamente il filamento interno del mandarino come stoppino: si lascia seccare leggermente, poi si bagna di olio e si accende. Funziona davvero.

Non serve essere esperti, né avere strumenti professionali. Basta tagliare con precisione, scegliere bucce integre e svuotare bene l’interno. Si può aggiungere, per chi vuole, anche un pizzico di cannella o una scorza di limone per un effetto olfattivo più complesso. La candela dura circa mezz’ora, magari anche di più se il contenitore è profondo. E quando si spegne, non resta nulla.

Piccoli gesti che arredano, scaldano e non inquinano

Questa piccola magia fai-da-te non è solo bella da vedere: è anche una scelta consapevole. Le candele tradizionali spesso contengono paraffina e profumazioni sintetiche, che, se usate a lungo in ambienti chiusi, possono rilasciare sostanze irritanti o inquinanti. Quelle fatte con le bucce degli agrumi, invece, sono completamente naturali, non costano nulla e permettono di recuperare materiali che andrebbero altrimenti buttati.

Nella stagione delle feste, si possono usare per decorare la tavola di Natale o per creare atmosfera durante una cena intima. Ma anche quando le luci si spengono e gennaio bussa alla porta, restano un gesto delicato per accendere la routine con qualcosa che sa di casa.

Chi ha bambini può coinvolgerli nel processo, sempre sotto controllo ovviamente. Tagliare le bucce, scegliere gli oli, accendere con un fiammifero, vedere la luce accendersi e poi sentire il profumo diffondersi è un’esperienza sensoriale completa. E in una società abituata a comprare, consumare, scartare, prendersi il tempo per fare una candela da sé usando solo una buccia e un po’ d’olio, è già un modo per cambiare ritmo.

Forse non salverà il mondo, ma per qualche minuto, mentre fuori piove e dentro profuma d’arancia, la casa sembra un luogo migliore.