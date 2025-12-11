Bonus under 36 e case green: la Manovra 2026 riapre a nuove agevolazioni fiscali per giovani e immobili sostenibili.

La Legge di Bilancio 2026 potrebbe riportare in vita due tra le misure più discusse degli ultimi anni: il bonus casa per gli under 36 e il bonus case green. Due strumenti diversi, ma con un obiettivo comune: sostenere l’accesso alla casa per i più giovani e incentivare la scelta di immobili sostenibili, in linea con le direttive europee sull’efficienza energetica.

Tra gli emendamenti in discussione in Parlamento, uno dei più attesi è quello firmato da alcuni esponenti di Forza Italia, che propone di riaprire i termini per l’accesso alle agevolazioni fiscali per gli acquirenti under 36. Si tratterebbe di un ritorno a una formula già collaudata, attiva tra il 2021 e il 2023, che aveva dato una spinta decisiva al mercato immobiliare giovanile, semplificando l’acquisto della prima casa per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro annui.

Agevolazioni fiscali per under 36: come funziona il pacchetto proposto

Nel dettaglio, la misura si rivolge a chi non ha compiuto 36 anni nell’anno di stipula del rogito notarile e rientra sotto la soglia ISEE fissata. Il nuovo pacchetto ricalca quello precedente, prevedendo l’esenzione totale dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali sull’acquisto della prima abitazione. L’esenzione varrebbe anche nel caso di acquisto di diritti reali, come nuda proprietà o usufrutto, purché l’immobile non appartenga alle categorie di lusso A/1, A/8 o A/9.

Per gli acquisti soggetti a IVA, l’incentivo si tradurrebbe in un credito d’imposta pari all’IVA versata, spendibile per ridurre le imposte future o portabile in compensazione tramite F24, oltre che utilizzabile in dichiarazione IRPEF.

Prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva sul mutuo, una tassa che normalmente copre registro, bollo e altre imposte. Il beneficio riguarderebbe mutui destinati all’acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’immobile.

Se la proposta verrà approvata, il nuovo bonus casa under 36 resterà attivo fino al 2028, permettendo una programmazione più serena e realistica dell’acquisto da parte dei giovani. Una finestra temporale ampia, pensata per garantire stabilità e fiducia in un mercato residenziale che negli ultimi anni ha sofferto oscillazioni e incertezze normative.

Detrazione per immobili green: sconto del 50% dell’IVA solo con costruttori

Accanto alla proposta per i giovani acquirenti, la Manovra 2026 porta in aula anche il bonus case green. L’obiettivo è chiaro: favorire l’acquisto di immobili in classe energetica A o B, sostenendo la transizione ecologica del patrimonio immobiliare italiano. La misura prevede una detrazione fiscale pari al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile, ma con alcuni vincoli.

L’incentivo sarebbe riservato solo alle compravendite da imprese costruttrici o OICR immobiliari, escludendo i privati. Questo significa che il beneficio si applicherebbe solo se l’acquisto avviene direttamente da chi ha realizzato o ristrutturato l’edificio, non in caso di seconde vendite tra cittadini.

A firmare l’emendamento sono i senatori Roberto Rosso e Maurizio Gasparri, che vedono nella misura un doppio vantaggio: rilanciare un’edilizia più efficiente e sostenibile, e allo stesso tempo allineare l’Italia alle richieste europee sul miglioramento energetico degli edifici.

Una proposta che potrebbe portare benefici reali anche sul piano economico. Con l’IVA ordinaria al 10%, la detrazione del 50% equivale a uno sconto effettivo del 5% sul prezzo d’acquisto. Una cifra che, su un immobile di 250.000 euro, può superare i 12.000 euro di vantaggio fiscale diretto.

Con la nuova Manovra, il Governo sembra voler dare una spinta concreta a un settore che ha vissuto tra superbonus, stop e incertezze. Ma la sfida vera resta quella di rendere queste misure accessibili e durature, evitando i limiti di capienza e i cambi di rotta che spesso hanno penalizzato chi voleva programmare l’acquisto di una casa in modo responsabile e lungimirante.