Chi non odia quelle orribili macchie che si formano nel wc, ma anche vicino ai rubinetti e nella vasca? Così non saranno più un problema

Che sia il cerchio giallo nel lavandino o la striscia dello stesso colore nel gabinetto, piuttosto che nella doccia o nella vasca, tutti noi odiamo quella terribile macchia di calcare. E’ antiestetica e soprattutto difficilissima da rimuovere, non tutti sanno però che c’è un sistema che manda via lo sporco in un minuto.

Un trucchetto che, se seguito alla perfezione, darà risultati sorprendenti. Tra l’altro metterlo in pratica è facilissimo, poiché basterà utilizzare tre ingredienti molto comuni che tutti noi abbiamo in casa.

Come rimuovere la macchia gialla di calcare dagli igienici in bagno

Quella macchia gialla sembra quasi impossibile da mandare via, al tatto è ruvida e dà un’idea di sporcizia e di qualcosa di vecchio e trasandato. Per questo tutti odiamo quel segno del calcare, per levarlo via basta seguire un metodo che sembra essere molto efficace.

Bisognerà usare tre ingredienti e sfruttare la reazione che in gergo si dice “frizzante”, in poco tempo quel giallo andrà via per sempre e gli igienici torneranno a splendere e quell’opacità sarà solo un ricordo lontano. Basterà usare un po’ di aceto bianco, succo di limone (ne basta mezzo) e bicarbonato d sodio. Il primo passaggio è versare l’aceto sul cerchio giallo, senza diluirlo con l’acqua, andrà spruzzato il limone, poi si dovrà aggiungere il bicarbonato, aspettando che si formi una sorta di pasta umida e in poco tempo si vedrà l’effetto “frizzante”, una vera e propria effervescenza che in quel momento starà agendo sul calcare.

Si dovrà lasciare agire per 10-15 minuti e poi strofinare con delicatezza o con una spugna o con uno spazzolino. Infine si dovrà risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno in microfibra, quest’ultimo passaggio è fondamentale perché evita che si riformino subito nuovi depositi. Qualora le macchie sono più ostinate, si può utilizzare un metodo “più strong”, si dovrà capire il cerchio giallo o la riga, a seconda del tipo di macchia, con della carta assorbente e bagnarla bene con aceto bianco, si dovrà lasciare agire per tutta la notte e il mattino seguente, se ci sono ancora macchie, andranno via facilmente. Con questi due metodi il calcare ostinato in bagno non sarà più un problema, ogni volta che quella brutta macchia si riforma, basterà usare gli ingredienti magici e il giallo sparirà “come per magia”.