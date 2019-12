L'iconica Ape Piaggio diventa elettrica: presentata in india l'E-City

La versione full-electric dell'Ape Piaggio risponde alla crescente domanda di soluzioni innovative e sostenibili per il trasporto dell'ultimo miglio in India.

Anche l'iconica Ape diventa elettrica. Il Gruppo Piaggio ha presentato oggi a New Delhi la nuova Ape E-City, versione full-electric del leggendario motocarro a tre ruote prodotto fin dal 1948, che è un simbolo dell'estro creativo italiano nel mondo.

Questa nuova versione, apertamente votata alla mobilità sostenibile e green, segna l'ingresso del gruppo di Pontedera nel mercato indiano dei veicoli commerciali elettrici.

Un punto di forza, nell'ottica della mobilità commerciale, è dato dalla tecnologia battery swap, che consente la sostituzione in pochi minuti della batteria scarica con una carica presso stazioni di servizio automatizzate. La scelta dell'India non è casuale, per il successo dei modelli a tre ruote in quell'area del mondo, dove si avverte un crescente bisogno di soluzioni green, anche nell'ambito delle fonti di energia alternative.

L'Ape E-City prende forma nello stabilimento del Gruppo Piaggio di Baramati (Maharashtra, India), ed è disponibile sul mercato del grande bacino orientale ad un prezzo in linea con quello della versione a gas naturale.

Ricordiamo che nei paesi in via di sviluppo Ape ha permesso negli anni la crescita di una micro-rete imprenditoriale, basata su negozi ambulanti (principalmente legati allo street food) o piccoli trasportatori grazie alla versione Ape Cargo.

Nell'allestimento Calessino, dedicato al trasporto di persone, Ape è comunemente utilizzata come servizio taxi nelle aree periferiche delle grandi città, collegandole agli hub del centro metropolitano. Ora una nuova linea di prodotto, di taglio elettrico, nel mercato indiano.