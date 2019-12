Mobilità sostenibile: Nissan presenta al CES 2020 la sua visione

Di Rosario Scelsi martedì 24 dicembre 2019

Al CES 2020 Nissan presenta "Omotenashi" e offre un'anticipazione del futuro attraverso le tecnologie avanzate del marchio, dal concept Ariya a zero emissioni al van per gelati 100% elettrico.

Presenza in grande stile di Nissan al CES 2020, nota fiera dell'elettronica in programma dal 7 al 10 gennaio al Convention Center di Las Vegas. La casa giapponese metterà in mostra la sua visione del futuro della mobilità in questa nuova edizione dell'International Consumer Electronics.

Il ventaglio di iniziative scelto per la circostanza comprende numerose esposizioni, attività e dimostrazioni, dal concept a zero emissioni Nissan Ariya, al van per gelati 100% elettrico, fino alla pallina da golf che trova sempre la strada per la buca.

L'obiettivo di Nissan è quello di mettere in evidenza come le tecnologie avanzate messe a punto dai suoi tecnici possano rendere la vita quotidiana più semplice ed emozionante. Per far conoscere il livello del suo know-how, la nota azienda automobilistica del Sol Levante offrirà ai visitatori un'esperienza nel segno dell'Omotenashi, l'autentica ospitalità giapponese. Queste le principali attrazioni dello stand: