Auto elettriche: incidente con la Tesla Model X [Video]

Di Rosario Scelsi mercoledì 1 gennaio 2020

Un curioso fail con l'auto elettrica Tesla Model X, ecco cosa ci propone un video odierno con per protagoniste le porte ad ali di gabbiano del Crossover SUV statunitense.

Un curioso fail con l'auto elettrica Tesla Model X: questo ci propone il video odierno. Il Crossover SUV statunitense si caratterizza per le porte posteriori ad ali di gabbiano, sviluppate in questo modo per facilitare l'accesso alla zona posteriore dell'abitacolo. Purtroppo, durante la manovra di ingresso in un locale, il proprietario si è dimenticato della cosa ed ha quasi sradicato quella sinistra. Ricordiamo che la Tesla Model X è sviluppata sul pianale della Model S, altra auto elettrica della casa a stelle e strisce. A voi il filmato.