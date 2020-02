E-bike: Peugeot Cycles eM02 FS, bici da enduro

Di Rosario Scelsi lunedì 10 febbraio 2020

Il vivace mercato delle e-bike si giova della presenza del modello eM02 FS, sviluppato con molta competenza da Peugeot Cycles, per soddisfare un grande ventaglio di utenti.

La bici elettrica da enduro Peugeot Cycles eM02 FS è progettata per sfidare scenari ambientali impegnativi, come è giusto che sia per una e-mountain bike. Il modello, di gradevole impatto estetico, dispone di ruote da 27"5, sospensioni anteriori Roxshox Deluxe con escursione di 160 mm e freni idraulici XT.

La batteria Bosch PowerTube agli ioni di litio garantisce potenza e versatilità ed è completamente integrata nel telaio. La sua presenza non disturba per niente l'esecuzione estetica. Inoltre è facile asportarla, dalla parte superiore del tubo obliquo.

Il vigore è immediato e giunge istantaneamente al primo giro del pedale. L'e-bike Peugeot Cycles eM02 FS consente di affrontare piste ripide e terreni irregolari, con la possibilità per il ciclista di avere un'assistenza calibrata ai bisogni del momento, sposando lo stile di guida di chi sta in sella.

L'aderenza e il controllo sono in linea con le aspettative ed aggiungono valore all'esperienza sensoriale, la cui piacevolezza inizia già dall'elaborazione stilistica di questa bicicletta a pedalata assistita, che delizia gli occhi dell'osservatore. Disponibile in diverse taglie, l'eM02 FS offre cambio Shimano XT e pneumatici Schwalbe Nobby Nic.

Fonte | Peugeot Cycles