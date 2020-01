MINI Cooper SE: presentazione green per l'auto elettrica british

Di Rosario Scelsi giovedì 16 gennaio 2020

Test drive della stampa e ciclo di presentazione a completo impatto zero per la MINI Cooper SE. Così si sposa il tema dell'ecologia in tutte le sue dimensioni.

Per la presentazione stampa della nuova auto elettrica MINI Cooper SE, che andrà in scena nei prossimi giorni a Miami, BMW Group ha scelto la strada della coerenza green, con un approccio a zero emissioni. La sostenibilità ambientale farà da sfondo ad ogni operazione connessa ai test drive dei giornalisti che, per l'occasione, giungeranno in Florida da ogni parte del mondo.

Per caricare gli esemplari messi in prova si farà ricorso ad elettricità verde al 100%, proveniente da fonti rinnovabili. I rappresentanti dei media internazionali avranno quindi l'opportunità di completare il loro lavoro, comprensivo di passaggi per eseguire filmati e servizi fotografici, senza produrre emissioni di gas serra. Per raggiungere l'impatto zero dell'evento, anche le iniziative collaterali saranno coerenti con lo spirito della nuova MINI Cooper SE, vettura puramente elettrica del marchio britannico.

Così pure le emissioni di CO2 connesse agli arrivi e alle partenze degli uomini del team e dei giornalisti saranno compensate dall'acquisto di certificati ambientali, che tradurranno le buone intenzioni nell'impegno concreto di bilanciare gli impatti diretti e indiretti del vernissage, nel rispetto delle norme di riferimento (ISO 14001 ed EMAS). Una pratica sana, che farà della presentazione stampa dell'auto elettrica d'oltremanica un evento di mobilità locale ad emissioni zero.

Nello specifico, i pagamenti compensativi serviranno per progetti di protezione del clima in Uruguay, dove le risorse saranno utilizzate per espandere il parco eolico di Peralta, che coprirà il fabbisogno elettrico di circa 50.000 famiglie. Ricordiamo che la casa d'oltremanica sostiene inoltre un progetto per l'uso dell'energia eolica nel sud dell'Argentina, esattamente nella regione della Patagonia. Giusto, a questo punto, spendere due parole sulla nuova MINI Cooper SE, auto puramente elettrica, che offre un'esperienza di guida urbana sostenibile in grado di generare emozioni elettrizzanti.

Il modello si basa sulla versione a 3 porte con propulsione convenzionale, il cui design è stato arricchito con alcuni particolari specifici. La spinta fa capo a un cuore green da 135 kW/184 CV che aziona le ruote anteriori, regalando una risposta istantanea e un'accelerazione molto vigorosa, testimoniata dal passaggio da 0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi. A fornire l'energia provvede una batteria agli ioni di litio di ultima generazione che promette un'autonomia tra 235 e 270 chilometri. Il piacere di guida della nuova auto elettrica MINI Cooper SE trae giovamento dal baricentro particolarmente basso, che regala grande agilità e un handling di notevole efficacia.