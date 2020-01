Auto elettriche: spot Peugeot e-208 con Novak Djokovic

Di Rosario Scelsi mercoledì 22 gennaio 2020

Peugeot lancia la nuova campagna pubblicitaria internazionale "Move to Electric" facendo leva sul suo ambasciatore Novak Djokovic, tennista di grandi qualità.

Con la Peugeot e-208 la casa del "leone" entra dalla porta principale nel mercato delle auto elettriche. Il modello è stato scelto per la nuova campagna del marchio, che coinvolge il tennista serbo Novak Djokovic e pone l'accento sull'impegno aziendale nell'era della transizione energetica.

Si evolve in chiave green, quindi, la lunga storia del costruttore francese, che ha sposato nel tempo le motorizzazioni elettriche ed ibride plug-in, per allargare il ventaglio di scelta offerto ai clienti, sotto il motto: "Buy your Peugeot, choose your powertrain".

Il video promozionale, lanciato in occasione dell'Australian Open 2020 di Melbourne, mette in risalto l'elettrificazione della casa transalpina, con l'ausilio di un atleta che occupa il secondo posto nella classifica ATP. Novak Djokovic, in virtù dei record e dei titoli conseguiti, è considerato uno dei più forti tennisti della storia.

Attraverso questa campagna, il fuoriclasse serbo fa passare un messaggio forte: a 7 anni, sapeva che il suo futuro non sarebbe stato noioso. Adesso afferma la sua sensibilità verso la protezione dell'ambiente. È del tutto naturale fare un parallelo fra la storia di Novak Djokovic e quella di Peugeot, la cui promessa è proporre una visione entusiasmante e rassicurante del futuro.