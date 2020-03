E-bike Bottecchia BE24 MAN 28": mobilità sostenibile urbana

Di Rosario Scelsi lunedì 16 marzo 2020

Si può parlare di una e-city bike, che svolge egregiamente il suo compito, con la tradizionale qualità Bottecchia. Scoprila insieme a noi.

La bici a pedalata assistita Bottecchia BE24 MAN 28" è una e-city bike offerta allo sguardo con note di grande piacevolezza, che la fanno entrare immediatamente nel cuore. Il modello gode della supporto di un motore Shimano Steps E5000, capace di fissare dei riferimenti di leggerezza per il marchio di cui si fregia.

Le note positive non giungono solo dalla bilancia, perché questo cuore promette anche un'esperienza di guida fluida e naturale, per assecondare al meglio il ciclista nello svolgimento delle attività quotidiane col suo mezzo a due ruote. Alcune cifre aiutano a capire meglio lo spirito del propulsore: 2.5 chilogrammi di peso, 40 Nm di coppia e 250 W di potenza.

Il tema del comfort ha avuto un ruolo centrale in fase di progettazione, con risultati di grande efficacia per gli utenti, che potranno viaggiare in sella con un ottimo livello di benessere. Attraverso il display, configurabile in vario modo sul fronte della visualizzazione, si può avere il quadro su diversi elementi: velocità, distanza, tempo di percorrenza, orario, rapporto, livello della batteria e molto altro ancora.

Considerevole l'autonomia che, grazie alla batteria agli ioni di litio da 418 Wh, può raggiungere quote molto alte (toccando fino a 130 chilometri), per spazzare ogni patema d'animo. Due i colori miscelati in questa e-city bike di Bottecchia: nero e bianco, per un piacevole effetto scenico. Il peso della BE24 MAN 28" è pari a 22.5 chilogrammi.

Fonte | Bottecchia