Porsche Taycan Turbo S: la supercar elettrica fa drifting sulla neve [Video]

Di Rosario Scelsi martedì 4 febbraio 2020

Alcune Porsche Taycan Turbo S hanno allietato il pubblico presente alla GP Ice Race 2020 di Zell am See, drifting sulla neve per l'auto elettrica di Stoccarda.

Alcune Porsche Taycan Turbo S hanno allietato il pubblico presente alla GP Ice Race 2020, andata in scena gli scorsi giorni nella celebre località sciistica austriaca di Zell am See.

La grossa coupè della casa di Stoccarda ha mostrato sintonia con il fondo innevato, dove si è concessa scenografici drifting, grazie anche alle doti di guida dei driver che si sono seduti al volante. Il video, rinvenuto su YouTube, ci consegna una memoria visiva dell'esperienza e consente di percepire la natura agile e reattiva del modello, anche se questo non nasce con l'indole da purosangue da pista.

Certo, le danze non sono come quelle di leggera auto da rally, ma la Porsche Taycan Turbo S mostra di cavarsela bene nel difficile quadro ambientale. La prima vettura full electric della casa di Stoccarda, in questa sua versione più potente e prestazionale, è in grado di accelerare con il Lauch Control da 0 a 100 km/h in soli 2"8. Per raggiungere i 200 km/h con partenza da fermo ci vogliono invece 9"8. La velocità massima tocca quota 260 km/h. Ma adesso basta cifre: la parola passa al video. Buona visione!