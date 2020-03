Peugeot Cycles eT01 D8: una e-bike confortevole

Di Rosario Scelsi giovedì 5 marzo 2020

Una bicicletta elettrica di buona razza: l'e-bike eT01 D8 offre una bella tentazione nel ricco catalogo di Peugeot Cycles.

Peugeot Cycles firma l'e-bike eT01 D8, una bici da trekking elettrica adatta alle passeggiate, alle gite e alle trasferte quotidiane. La spinta di questa due ruote a pedalata assistita giunge da un motore Bosch Active, perfettamente calibrato per la specifica missione operativa.

L'equipaggiamento è idoneo alla natura del modello e si giova della presenza del portapacchi Racktime, montato sul retro, che permette di trasportare in modo comodo e pratico i propri effetti personali.

Grazie alla delicata e armoniosa assistenza alla pedalata, il piacere di stare in sella cresce, insieme al comfort. Del rallentamento si occupano i freni idraulici Shimano MT201, scelti per garantire idonea sicurezza durante la marcia. L'e-bike Peugeot Cycles eT01 D8 pesa 22.80 chilogrammi e dispone di un telaio in alluminio. Proposta in tre taglie, si offre allo sguardo con un look gradevole e classico. L'autonomia di marcia può raggiungere quota 110 chilomteri.

Fonte | Peugeot Cycles