Peugeot 208 è Auto dell'Anno, anche grazie alla versione elettrica

Di Rosario Scelsi martedì 3 marzo 2020

Vincere il premio Car of the Year è un valore aggiunto di notevole importanza nel palmares di un'auto. Il più recente riconoscimento della serie è andato alla Peugeot 208.

La nuova Peugeot 208 è stata eletta Car of the Year 2020. La giuria, composta da 60 giornalisti della stampa specializzata europea, l'ha eletta Auto dell'Anno per l'audacia del design e della tecnologia, apprezzando molto la sua gamma di motori che offre varie opzioni: benzina, diesel o full electric.

Come dicevamo, questa vettura è disponibile anche con motorizzazione elettrica. La versione a zero emissioni, battezzata Peugeot e-208, offre vivacità e un piacere di guida stimolante.

Questa city car elettrica 100% si presenta allo sguardo con uno stile distintivo. Alla spinta provvede un cuore ecologico con 100 kW (136 CV) di potenza e 260 Nm di coppia, immediatamente disponibile. La batteria ha una capacità di 50kWH. L'autonomia può spingersi fino a 340 chilometri.

Con lei si evolve in chiave green la lunga storia del costruttore francese, che ha sposato nel tempo le motorizzazioni elettriche ed ibride plug-in, per allargare il ventaglio di scelta offerto ai clienti, sotto il motto: "Buy your Peugeot, choose your powertrain".