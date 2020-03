Auto ibride: Czinger 21C, una hypercar volante [Video]

Di Rosario Scelsi giovedì 26 marzo 2020

Velocità massima di 412 km/h e accelerazione da 0 a 100 in 1"9 per la Czinger 21C, auto ibrida da 11000 giri

Il video odierno mostra la Czinger 21C, una hypercar ibrida nata in California, dove la passione per le auto sportive è sempre stata forte.

Questa creatura, dal look estremo, che evoca le piste, gode della spinta di un motore V8 biturbo da 2.9 litri, con 950 cavalli di potenza, abbinato a un propulsore elettrico, che spinge la potenza combinata a 1250 cavalli: roba incollare al sedile, come conferma l'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1"9. Non delude certo la velocità massima, che tocca quota 412 km/h.

Per essere un'auto ibrida, il peso della Czinger 21C è molto contenuto: 1250 chilogrammi, un numero che replica quello dei cavalli, per un rapporto peso/potenza pari ad uno.

Il merito è dell'ampio uso di materiali compositi e di un cuore elettrico abbastanza piccolo. Una delle caratteristiche più appariscenti della scheda tecnica di questa hypercar è il regime di rotazione massimo, pari a 11 mila giri al minuto, cosa ancora più straordinaria se se tiene conto del fatto che si tratta di un motore sovralimentato.

Facile intuire le sue implicazioni in termini di sound e appagamento sensoriale. Sul fronte del cambio, si è scelta una trasmissione sequenziale a sette rapporti, idonea alla missione prestazionale.