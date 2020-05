Mustang Mach-E: 119 km di autonomia con 10 minuti di ricarica

Di marcogrigis lunedì 18 maggio 2020

I nuovi test condotti da Ford per la nuova Mustang Mach-E confermano la possibilità di approfittare di 119 km di autonomia con 10 minuti di ricarica.

Ricarica velocissima per Mustang Mach-E, il SUV elettrico di Ford dal potente motore Mustang. Bastano infatti solo 10 minuti di ricarica per ottenere un'autonomia fino a 119 chilometri, così come confermano i test condotti dall'Ovale Blu presso le stazioni di ricarica IONITY. Una nuova versatilità per tutti gli appassionati di auto elettriche, i quali non dovranno più attendere ore prima di raggiungere un'autonomia sufficiente per piccoli e grandi spostamenti.

L'azienda ha sottoposto la vettura con batteria extended range a 10 minuti di ricarica presso una stazione IONITY, poi testandone l'autonomia in condizioni di traffico reale. I risultati sono stati sorprendenti: vi è un miglioramento di 26 chilometri in termini di autonomia recuperata, un 30% in più rispetto alle stime conservative effettuate al computer. Grande soddisfazione è stata espressa da Mark Kaufman, Global Director Electric Vehicles di Ford:

I clienti Mustang adorano godersi la strada e meno tempo per la ricarica significa più tempo per godersi la guida. Abbiamo considerato prioritario rendere più veloce la ricarica di Mustang Mach-E e stiamo continuando a lavorare con i nostri fornitori per aumentare ulteriormente i punti di ricarica disponibili, localizzabili attraverso l’app FordPass, rendendo sempre più semplice la ricarica.

La versione della vettura a trazione integrale (AWD) può approfittare di una media di 107 chilometri ogni 10 minuti di ricarica. Entrambe le versioni, a trazione integrale e posteriore (AWD e RWD) possono essere ricaricate dal 10 all'80% di in 45 minuti. Miglioramenti anche per le auto con batteria standard, con una media di 91 chilometri per 10 minuti di ricarica, 85 se la trazione è integrale. L'autonomia totale, in base al protocollo World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) è di 600 chilometri.

Ford ha annunciato di voler installare 1.000 stazioni di ricarica presso le proprie strutture in Europa, entro i prossimi tre anni. Stuart Rowley, Presidente di Ford Europe, ha inoltre invitato governi, industrie e istituzioni a sostenere la spinta all'elettrificazione, con l'implementazione di stazioni di ricarica pubbliche.