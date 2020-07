Tesla userà le sue auto elettriche nel Loop

Di marcogrigis lunedì 20 luglio 2020

The Boring Company e Tesla impiegheranno le vetture del marchio nel Loop attualmente in costruzione a Los Angeles.

Emergono nuovi dettagli sul Loop di The Boring Company/Tesla, il tunnel ideato per velocizzare la mobilità cittadina e ridurre il traffico nei centri urbani. Mentre i primi progetti si avvicinano alla loro inaugurazione, la società di Elon Musk conferma un dettaglio importante. All'interno del Loop verranno infatti impiegate le vetture del marchio, tra cui la Tesla Model S, la Tesla Model X e la Tesla Model 3.

Tesla è ormai in procinto di terminare i lavori per il Loop del Las Vegas Conventional Center, un tunnel che collegherà l'area esibizioni del centro con il relativo campus. Proprio poiché i lavori sono ormai al termine, in molti si sono chiesti quale sistema di trasporto permetterà il trasbordo dei pendolari. Così come spiega Elektrek, Tesla ha voluto confermare che all'interno del tunnel circoleranno le vetture del marchio, in modalità autopilot per rispettare la ridottissima larghezza della pista.

Per il progetto di Las Vegas, verranno impiegate le Model S, le Model 3 e le Model X dell'azienda, fino a una velocità di 150 miglia orarie, pari a 250 chilometri orari.

Loop è un sistema di trasporto pubblico completamente elettrico, a zero emissioni, sotterraneo e alta velocità, dove i passeggeri sono trasportati tramite un Veicolo Autonomo Elettrico (AEVs) fino a 150 miglia l'ora, lungo un tunnel principale e fra stazioni. Le AEV scelte sono i veicoli Tesla - Model S, Model 3 e Model X - che operano in modo autonomo all'intero del sistema Loop.

Secondo quanto reso noto da The Boring Company, la sussidiaria di Elon Musk che si sta occupando del progetto, il tunnel di Los Angeles sarà probabilmente pronto entro la fine dell'anno. Al momento, non è dato sapere se il trasporto sarà completamente gratuito oppure se verranno applicate delle singole tariffe per viaggiatore.

Fonte: Electrek