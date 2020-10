Honda: stop al diesel in UK, addio motori termici dopo il 2022?

Di marcogrigis martedì 20 ottobre 2020

Honda annuncia lo stop al diesel nel Regno Unito, mentre entro il 2022 vi saranno solo veicoli elettrici e ibridi plug-in: anche la benzina sarà in via di dismissione?

Honda potrebbe interrompere la distribuzione di motori termici dopo il 2022, per concentrarsi unicamente sull'elettrico. È quanto suggerisce ElecTrek nell'analizzare le ultime mosse del gruppo asiatico, società che avrebbe scelto il Regno Unito come propria piattaforma di sperimentazione. Ad esempio, in Gran Bretagna l'azienda ha già interrotto la vendita di nuove vetture diesel.

Secondo quanto riferito da ElecTrek, Honda avrebbe già concluso la distribuzione di motori diesel nel Regno Unito, anche raggiungendo speciali accordi con le concessionarie. Gli ultimi veicoli disponibili dovrebbero essere smaltiti nelle prossime settimane, dopodiché il gruppo implementerà una strategia per diventare sempre più elettrico in Europa.

A quanto pare, la società avrebbe deciso di anticipare i propri piani per l'elettrificazione della sua intera linea, dal 2025 al 2022. In altre parole, in poco più di un anno Honda potrebbe vendere unicamente vetture elettriche o ibride plug-in, mentre il diesel potrebbe essere del tutto accantonato. Raggiunto questo primo traguardo, il gigante pare sia intenzionato ad abbandonare in toto i motori termici, convertendosi unicamente all'elettrico.

I piani sarebbero stati confermati da un portavoce alla testata Auto Express:

Honda ha accelerato dal 2025 al 2022 i propri piani per le proprie vetture mainstream in Europa, affinché siano tutte elettrificate. La nostra tecnologia di motore a petrolio ibrido avrà un ruolo chiave in raggiungere questo scopo. Per questo, stiamo pianificando di chiudere la produzione di tutti i motori diesel entro il 2022. Comunque, a livello locale, nel Regno Unito abbiamo già smesso di vendere auto diesel.

Come specificato da ElecTrek, il diesel sarebbe solo il primo passo. Sempre attorno al 2022 l'azienda potrebbe dire addio alla benzina, investendo unicamente sull'elettrico.

Fonte: ElecTrek