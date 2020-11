Volkswagen: solo elettriche su un'isola greca

Volkswagen e il governo greco trasformeranno l'isola di Astypalea, rendendola un paradiso della sostenibilità: solo auto elettriche sul posto

Volkswagen e il governo greco hanno deciso di avviare una singolare collaborazione, per trasformare una delle tante isole elleniche in un paradiso della sostenibilità. Arriva infatti la notizia dell'abbandono dei motori termici per l'isola di Astypalea, piccola località dell'Egeo. Grazie a questo progetto, Astypalea diventerà la prima "Smart Green Island” al mondo.

L'obiettivo dell'ambizioso progetto è quello di rimuovere qualsiasi fonte energetica inquinante sull'isola, partendo proprio dalle automobili. Il governo greco sta infatti pensando di installare sul territorio delle piccole centrali per la produzione di energia completamente rinnovabile, sostituendo poi l'intero parco auto attuale con mezzi esclusivamente elettrici. Più di 1.500 vetture a motore termico saranno pertanto sostituite, con 1.000 completamente elettriche. Ancora, verranno resi elettrici anche gli autobus e le soluzioni di car sharing, ma non mancheranno nemmeno biciclette e monopattini.

Non è però tutto, poiché il governo non sta pensando solo alla mobilità privata e ai trasporti pubblici. Sull'isola arriveranno anche ambulanze, camionette dei vigili del fuoco e prestanti auto della polizia sempre alimentate da potenti batterie.

Il partner prescelto per rendere questa transizione più semplice è Volkswagen, così come riporta Car and Driver. Sull'isola di Astypalea oggi risiedono circa 1.300 persone, anche se la popolazione cresce enormemente durante la stagione turistica. Ogni anno sono almeno 72.000 le persone che visitano questo paradiso dell'Egeo, patrimonio di biodiversità e ben presto luogo di vita sostenibile. Al momento non è dato sapere quando il progetto verrà inaugurato: serviranno all'incirca sei anni affinché possa essere terminato.

Volkswagen è un'azienda che, ormai da tempo, ha deciso di investire grandi risorse sull'universo dell'elettrico. E in Europa si sta affermando come uno dei principali fornitori per questi veicoli, in particolare grazie a ID.3: una delle vetture tra le più vendute nel Vecchio Continente.

