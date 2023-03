La gommapiuma ecologica è la risposta ecologica alla classica gomma piuma. Scopriamone di più.

Come molti sapranno, la gommapiuma è un derivato del petrolio. Per questo motivo, non è esattamente il meglio dal punto di vista dell’ambiente e, volendo essere precisi, della salute. Per fortuna ci sono souzioni alternative e altrettanto valide e più eco-friendly. E, una di questa è l’equivalente ecologico che prende il nome di waterlily.

Waterlily: cos’è e perché è la risposta ecologica alla gomma piuma

Waterlily è il prodotto di una ditta tedesca (la Metzler Schaum GmbH) che nasce dalla lavorazione dell‘olio di semi di girasole. Una volta pronta risulta porosa e leggera e, cosa più importante, può avere diverse densità.

Inoltre, durante il processo di lavorazione, lo scopo dell’azienda è quello di ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Cosa che ne fa un prodotto davvero prezioso.

gommapiuma

Il processo di schiumatura, per fare un esempio, avviene con acqua e non con additivi alogenati o con altri VOC (Volatile Organic Compound, ovvero quelli che innescano la formazione di ozono inquinante nelle nostre città). Il tutto per un risultato sostenibile, in linea con l’ambiente e sicuramente non tossico ma positivo sotto diversi punti di vista.

Metodi di utilizzo della gomma piuma ecologica

Spesso non ci si fa caso ma la gommapiuma ha molti più utilizzi di quanti si immagini.

Molti designer, ad esempio, usano dei modelli di gommapiuma prima di realizzare davvero un oggetto. Ecco, quindi, che usando una gomma piuma sostenibile si può rendere più green questa parte del processo.

Pensando ai prodotti finiti, invece, gli usi del waterlily sono molteplici. Basta pensare alla gommapiuma presente nelle imbottiture, nei cuscini, nei materassi, nei carri di carnevale, nelle scenografie da teatro o da tv, nei sedili, etc…

Tutti inserti (e non solo) che usando il prodotto giusto potranno fare un salto di qualità diventando in un attimo più ecologici e adatti sia all’ambiente che al benessere della persona.

Per aiutare l’ambiente, e fare acquisti più sostenibili si può quindi optare per la gomma piuma ecologica. Una scelta diversa ma sicuramente di grande impatto e più che mai valida per chi desidera essere green.