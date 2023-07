Alla ricerca di un predatore per l’insetto delle piante appannate nei campi di fragole

Trovare un predatore per l’insetto delle piante appannate aiuterà Strawberry Fields senza pesticidi

In Canada, il Quebec è il leader nella produzione di fragole. Oltre la metà di tutte le fragole coltivate in Canada proviene dal Quebec. Nella provincia ci sono oltre 200 coltivazioni di fragole e 11 diverse varietà di fragole sono disponibili dalla stagione di raccolta da giugno a ottobre.

Come molte colture frutticole, le fragole hanno la loro quota di parassiti. Il più conosciuto nei campi di fragole è l’insetto delle piante appannate. L’insetto delle piante appannate nel Nord America si nutre di oltre 130 altre colture, tra cui mele, cotone, erba medica, pomodori e peperoni.

L’insetto mangerà il fiore della fragola o attaccherà il frutto stesso. Questo fa sì che la bacca si deformi, il che è economicamente dannoso per i coltivatori perché i negozi li rifiutano se non sono “perfetti”. Gli agricoltori si sono rivolti ai pesticidi chimici per sbarazzarsi dell’insetto appannato delle piante, ma hanno scoperto che dopo due settimane gli insetti ritornano di nuovo.

I ricercatori dell’Università del Quebec a Montreal (UQAM) stanno cercando un modo più ecologico e biologico per eliminare i parassiti. Hanno scoperto che un agente di controllo biologico potrebbe inseguire la preda nell’ambiente e aiutare a regolare la popolazione di parassiti in un dato territorio.

I ricercatori stanno osservando alcuni predatori che vivono tra le piante di fragola ma non si nutrono di esse. Invece, si nutrono di prede (cioè l’insetto delle piante appannate) o si alternano tra prede e risorse vegetali come il polline. I vantaggi di avere predatori sono che ridurranno il numero di popolazioni di parassiti e creeranno paura tra loro.

Dopo due settimane dall’introduzione dei predatori nei campi di fragole, i ricercatori hanno visto un impatto significativo sulle popolazioni di insetti delle piante appannate. L’effetto è durato quasi un mese e mezzo (più a lungo della maggior parte delle sostanze chimiche tradizionali) e si è visto che i parassiti modificavano il loro comportamento alimentare e limitavano i loro movimenti ad aree specifiche. Tutto ciò ha comportato un minor numero di fragole danneggiate.

I predatori che i ricercatori stavano usando sono insetti nativi già presenti in Quebec naturalmente. I loro prossimi passi sono usarne di più per svolgere efficacemente il loro ruolo di agente di controllo biologico e proteggere le fragole quando sono più vulnerabili.

Questo metodo potrebbe rendere gli agricoltori riluttanti a usarlo perché hanno meno controllo su come funziona la protezione e si preoccupano della qualità dei loro raccolti mentre introducono nuovi insetti nel mix. Tuttavia, questo metodo è molto più rispettoso dell’ambiente rispetto ai pesticidi dannosi, che possono danneggiare l’ambiente e persino gli stessi agricoltori.

L’adozione di approcci naturali per sbarazzarsi dei parassiti sta crescendo nelle colture di tutto il mondo. Nei vigneti della California, ad esempio, gli agricoltori stanno abbandonando il rodenticida e usano i gufi per controllare il problema dei roditori e dei topi. In natura, quasi tutto ha un predatore e scoprire come utilizzarlo nelle nostre colture può ridurre la necessità di sostanze chimiche e aiutarci a creare colture sicure e rispettose dell’ambiente.