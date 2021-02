Auto elettrica, Renault: piace a un italiano su due

Il mercato europeo delle auto elettriche ha raggiunto livelli record nel corso del 2020. Un trend che ha coinvolto anche l’Italia, dove sempre più guidatori sono interessati a questa nuova forma di mobilità sostenibile. Lo conferma uno studio Ipsos, realizzato per Renault, e pronto a confermare come almeno un italiano su due sia interessato all’acquisto di una vettura elettrica.

La ricerca è stata presentata in occasione della presentazione dei risultati Renault per il 2020 e l’annuncio della RENAULUTION, la rivoluzione elettrica che il gruppo francese intende realizzare entro il 2025.

Auto elettrica e gradimento italiano

Nel corso dell’ultimo anno, il mercato elettrico sullo Stivale è cresciuto enormemente: si segna infatti un aumento del 187%, considerando sia le auto private che i veicoli commerciali. Forse anche a causa della pandemia da coronavirus, che ha rimesso al centro del dibattito pubblico la necessità di tutelare maggiormente l’ambiente, gli italiani si sono scoperti sempre più affascinati da questa tecnologia. Di tutti gli intervistati da Ipsos, così come riferisce il Corriere della Sera, ben 9 guidatori su 10 esprime interesse verso i veicoli elettrici. E uno su due potrebbe essere pronto ad acquistarli nel breve periodo.

Questo trend positivo è confermato anche in tutta Europa, dove le auto elettriche hanno segnato un aumento del 70% sul fronte delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente. Dei cittadini europei, ben il 38% degli intervistati vuole acquistare un’auto elettrica nel breve periodo, mentre il 47% vede in queste motorizzazioni il sicuro acquisto per il prossimo cambio auto.

Per Renault l’anno da poco concluso ha rappresentato un grande successo, poiché il marchio francese si è rivelato uno dei protagonisti indiscussi della transizione elettrica. Ha infatti registrato ben 6.960 immatricolazioni in più, tra autovetture e veicoli commerciali, raggiungendo una quota di mercato del 20.7%. Al top delle richieste degli europei vi è la Renault Zoe, che segna il traguardo delle 5.424 unità. Ancora, in soli tre mesi la nuova Twingo Electric ha già registrato 1.172 immatricolazioni.

Per i veicoli commerciali è il Kangoo Z.E. il veicolo più desiderato, con 257 immatricolazioni, mentre superando il confine delle 100% elettriche il gruppo francese raggiunge ottimi risultati anche con le plug-in, raggiungendo il terzo posto sul mercato italiano.

Fonte: Corriere della Sera