Auto elettriche: sulla Brebemi arriva la super-ricarica

L’autostrada Brebemi diventa sempre più a misura di auto elettriche, con l’installazione di nuovi punti di ricarica super-veloci. Arrivano infatti diverse stazioni Tesla Supercharger, che permettono di ricaricare la propria vettura in poco più di 30 minuti. Un grande vantaggio per tutti gli automobilisti che, quotidianamente, transitano sul percorso che collega Brescia, Bergamo e Milano.

Le nuove colonnine di ricarica super-veloce sono attive dal 4 marzo e sono state installate con la collaborazione della casa automobilistica statunitense guidata da Elon Musk.

Auto elettriche, Supercharger sulla Brebemi

Le stazioni di ricarica di Tesla sono state installate nelle stazioni di servizio Adda Nord e Adda Sud e permettono, grazie a una potenza di picco di 250 kW, di ricaricare completamente la batteria di una vettura in poco più di 30 minuti. Ancora, prendendo come riferimento una Tesla Model 3 Long Range, basteranno soli 15 minuti per poter godere di almeno 275 chilometri di autonomia. Oltre ai Supercharger di Tesla, pensati per le auto del gruppo, sono state installare anche delle colonnine universali anche per altre vetture, dotate di ricarica AC.

Franco Bettoni ha commentato con entusiasmo l’iniziativa, così come riferisce Il Sole 24 Ore:

Questo ulteriore passo verso la mobilità green si aggiunge allo studio in corso per l’avvio del progetto pilota di elettrificazione autostradale nel solco del percorso intrapreso dalla Brebemi. L’obiettivo di Brebemi è assicurare la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso un serio processo di de-carbonizzazione e di promozione della cultura dell’economia circolare.

Dalla sua apertura qualche anno fa, l’autostrada privata Brebemi è sempre stata attende alle nuove forme di mobilità. Oltre all’attenzione verso le auto elettriche, i modelli che stanno raccogliendo più interesse sul mercato in questi mesi, la direttissima prevede anche stazioni per il rifornimento di gas naturale liquido.

Fonte: Il Sole 24 Ore