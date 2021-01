Auto elettriche, una pellicola ne aumenta l’autonomia

Una pellicola potrebbe aumentare l’autonomia delle auto elettriche, permettendo di risparmiare energia anche nelle condizioni di utilizzo più estreme. È questo il progetto di una società tedesca, IAV, pronta a presentare la sua lamina Smart Mesh.

Si tratta di una pellicola completamente trasparente che, applicata sulle vetture elettriche, ne garantisce sempre la corretta temperatura e previene la dispersione energetica.

Auto elettriche e pellicole riscaldanti

Le auto elettriche sono da sempre molto sensibili agli sbalzi di temperatura, in particolare in climi molto rigidi. Quando la colonnina di mercurio è molto bassa, infatti, le batterie sono costrette a un super-lavoro sia per fornire energia sufficiente al motore che per ricaricare l’abitacolo. Questo comporta, come facile intuire, una riduzione dell’autonomia residua della vettura.

Così come riferisce il quotidiano Repubblica, la società tedesca IAV ha deciso di collaborare con Louisenthal – un produttore di speciali materiali per banconote – per realizzare una pellicola innovativa. Chiamata Smart Mesh, può essere applicata sulle superfici esterne delle vetture elettriche, risultando completamente invisibile, e anche su alcune componenti interne. Lo scopo è quello di minimizzare la dispersione del calore e, di conseguenza, riportare i consumi energetici a livelli normali.

Secondo una recente simulazione condotta dal gruppo, la Smart Mesh sarebbe in grado di ridurre del 20% le necessità energetiche all’interno dell’abitacolo, rendendo quindi più semplice il riscaldamento dello stesso. Una peculiarità ovviamente tutto a vantaggio della batteria, che può quindi garantire un’autonomia residua in linea con temperature esterne più miti. Rispetto alle auto elettriche non trattate con la stessa pellicola, e utilizzate sempre in un clima freddo, si otterrebbe un aumento dell’autonomia superiore al 6%.

Sempre Repubblica riferisce che la società è pronta ad avviare una produzione su larga scala dell’innovativa pellicola, pronta quindi a rivoluzionare nuovamente il settore delle auto elettriche.

La pellicola che riscalda l'auto elettrica e aumenta l'autonomia [di Graziella Marino] [aggiornamento delle 08:56] https://t.co/aEX71mIW5e — Repubblica (@repubblica) January 7, 2021

Fonte: Repubblica