Auto elettriche, nel Regno Unito crescono del 53%

Il Regno Unito decide di puntare sulle auto elettriche e i consumatori, spinti anche dalle ultime decisioni governative, optano sempre più nell’abbandonare diesel e benzina. È questo quanto emerge dall’analisi del mercato auto britannico nel 2020, dove si è registrato un aumento di ben 53.3 punti percentuali nell’immatricolazione di nuove vetture a trazione elettrica.

Così come già accennato, il governo di Boris Johnson ha deciso di investire importanti risorse nello sviluppo della mobilità sostenibile britannica, tanto che l’obiettivo è quello di escludere i motori diesel e benzina dalle vendite entro il 2030. Non stupisce, di conseguenza, che gli automobilisti si stiano pertanto già orientando verso le auto elettriche.

Auto elettriche, piccolo record nel Regno Unito

Nel corso del 2020, nel Regno Unito il numero di immatricolazioni di nuove auto elettriche è cresciuto del 53.3%, pari a 30.000 nuove vetture apparse su strada. A oggi, sono circa 86.130 le vetture al 100% elettriche possedute da privati Oltremanica, mentre 86.387 sono registrate a nome di aziende e business di vario tipo. I dati sono stati raccolti dal RAC e svelano come le nuove motorizzazioni siano maggiormente apprezzate nei centri cittadini.

Sono infatti i sobborghi di Londra – Barking e Dagenham, Waltham Forest, Newham, Sutton e Hackney – a segnare la maggiore crescita nella domanda di veicoli elettrici: in questi distretti, infatti, la quota di vendita è salita anche dell’86%.

Naturalmente, il mercato dell’elettrico sta compiendo proprio in questi i mesi i primi passi verso la sua espansione e rimane decisamente piccolo se confrontato con l’intero parco auto in Gran Bretagna. A oggi, infatti, circolano sulle strade di Sua Maestà ben 32 milioni di vetture, la grande maggioranza delle quali ancora con motorizzazioni benzina e diesel. Ma la crescita non deve essere sottovalutata, così come spiega il portavoce RAC Rod Dennis:

Nonostante si parli di un piccolo inizio, considerando come in circolazione vi siano 32 milioni di auto in tutto il Regno Unito, la crescita dei veicoli al 100% elettrici è estremamente promettente. Vi è ancora molta strada da fare, anche perché il 50% di questi veicoli non è nelle mani dei privati, ma è chiaro che i numeri sono destinati a salire.

A livello geografico, è l’Inghilterra a dimostrare il maggiore interesse sul fronte delle auto elettriche, con il sud-est dello stato fra i maggiori acquirenti di veicoli al 100% elettrici. Più ridotta la performance altrove, come in Galles, Scozia e in Irlanda del Nord. Negli ultimi 10 anni sono state immatricolate nel Regno Unito ben 213.000 auto elettriche, di cui almeno 172.000 ancora in uso.

