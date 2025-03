Bonus da 800: ecco come potrebbe cambiare la vita dei genitori separati

L’atteso bonus da 800 euro per i genitori separati: una misura di sostegno economico che sta per diventare realtà dopo un lungo percorso di ostacoli burocratici.

Il bonus da 800 euro per i genitori separati sta finalmente per vedere la luce dopo un iter complesso e prolungato. Questa misura, essenziale per molte famiglie, rappresenta un aiuto economico significativo per chi si trova in difficoltà.

Il bonus da 800 euro: un supporto economico concreto per i genitori separati

Il bonus è concepito come un contributo mensile che può arrivare fino a un massimo di 800 euro al mese, destinato ai genitori separati o divorziati che affrontano difficoltà economiche. Introdotto con il Decreto Sostegni del 2021, il bonus mira a supportare quei genitori che, a causa della pandemia da COVID-19, non sono riusciti a mantenere adeguatamente i propri figli. Questa misura può essere erogata per un massimo di 12 mesi, con un fondo statale di 10 milioni di euro previsto per coprire tale esigenza.

Bonus genitori divorziati – ecoblog.it

Requisiti per accedere al bonus da 800 euro

Per beneficiare del bonus, i richiedenti devono soddisfare specifici criteri: trovarsi in uno stato di bisogno economico, avere figli a carico (minorenni o maggiorenni con disabilità), dimostrare un mancato versamento dell’assegno di mantenimento tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, possedere un reddito annuo inferiore a 8.174 euro e aver subito una perdita o riduzione dell’attività lavorativa nel periodo di riferimento. Questi requisiti riflettono le sfide economiche che molti genitori separati affrontano quotidianamente.

Le criticità incontrate nel percorso di attuazione del bonus

Nonostante l’introduzione del bonus, il suo percorso di attuazione non è stato privo di ostacoli. Tra le principali criticità vi sono state l’esclusione iniziale delle coppie di fatto, la mancanza di garanzie sull’uso del bonus per il mantenimento dei figli e requisiti di reddito troppo generici. Questi problemi hanno generato dibattiti e richieste di modifiche, contribuendo ai ritardi nell’erogazione del bonus.

Le aspettative e come fare domanda quando il bonus sarà disponibile

Con il bonus ora in dirittura d’arrivo, le aspettative tra i genitori separati sono elevate. Tuttavia, al momento, la presentazione delle domande non è ancora possibile. Si attende la pubblicazione del bando ufficiale da parte dell’INPS, che chiarirà le modalità di richiesta e i documenti necessari. Si prevede che la procedura sarà semplice per facilitare l’accesso al bonus, richiedendo documentazione che attesti lo stato di bisogno economico, la situazione familiare e la mancata ricezione dell’assegno di mantenimento.