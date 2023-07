Cambia queste 5 abitudini per ridurre drasticamente la tua impronta

Tutti svolgono un ruolo nell’invertire il cambiamento climatico. Detto questo, non devi prendere misure radicali e drammatiche come convertire tutta la tua casa al solare per avere un impatto. Apportare piccole modifiche alle tue abitudini quotidiane può ridurre drasticamente la tua impronta, anche se una Tesla è finanziariamente fuori portata.

Cosa puoi fare per ridurre al minimo il tuo prelievo sulle risorse del pianeta? Come puoi ridurre le emissioni e vivere in modo sostenibile senza che tu e la tua famiglia ne risentiate? Cambiare queste cinque abitudini quotidiane può ridurre drasticamente la tua impronta di carbonio.

1. Come guidi

Ti fermi nella fila per il ritiro dei genitori quando suona il campanello, concludendo la giornata scolastica? Questa abitudine spreca i tuoi soldi mentre contribuisce al cambiamento climatico. A meno che tu non guidi un veicolo d’epoca, risparmierai più carburante e ridurrai le emissioni spegnendo il motore durante l’attesa.

Quando è stata l’ultima volta che hai controllato la pressione dei tuoi pneumatici? I semi guidatori sanno che le condizioni di guida e le variazioni di temperatura possono influenzare la psi, influenzando l’efficienza del carburante. I pneumatici correttamente gonfiati riducono la resistenza aerodinamica e il consumo di carburante, quindi controlla i tuoi una volta al mese. Tieni un misuratore di pneumatici nel vano portaoggetti e segui le raccomandazioni del produttore.

Forse hai un po’ di piede di piombo. Se è così, considera questo: ogni cinque MPH oltre i 50 è l’equivalente di pagare $ 0,30 in più per un gallone di benzina. Puoi migliorare il risparmio di carburante dal 7% al 14% rallentando da cinque a dieci MPH.

Infine, considera le alternative alla guida quando possibile. Le e-bike sono benedizioni nei mesi estivi. Ti alzi in pochissimo tempo, mantenendoti molto più fresco che salire su un veicolo chiuso seduto al sole. Aumenti anche il tuo quoziente di movimento giornaliero.

2. Come riscaldi e raffreschi la tua casa

Se sai qualcosa sui sistemi HVAC, probabilmente ti rendi conto che il riscaldamento e il raffreddamento della tua casa consumano più energia da tutti i tuoi elettrodomestici. È una buona cosa che ci siano diversi modi per ridurre drasticamente la tua impronta cambiando semplici abitudini, anche se il passaggio al solare non è nelle carte.

Solare passivo

Il solare passivo fa un uso naturale dell’energia del sole per mantenere la tua casa più calda o più fresca. Ad esempio, puoi utilizzare tende o persiane oscuranti per bloccare le finestre esposte a sud in estate, abbassandole in inverno in modo che i raggi possano riscaldare l’ambiente. Questa semplice abitudine può fare la differenza tra tremare in più strati mentre sei al chiuso o sentirti molto tostato.

Ventilatori a soffitto

Sebbene i ventilatori a soffitto non modifichino la temperatura interna, la fanno sentire molto più fresca mantenendo la circolazione dell’aria. Cambiare la direzione in inverno rende il tuo HVAC più efficiente, aspirando aria calda dalle prese d’aria del battiscopa e impedendoti di regolare il termostato.

Regolazione del termostato

Tuttavia, potresti voler toccare quel quadrante. La regolazione del termostato di un grado durante la giornata lavorativa di 8 ore consente di risparmiare circa l’1% sulla bolletta. Anche se potrebbe non sembrare molto, nel tempo i risparmi e l’impatto planetario si sommano.

Cambiare i tuoi filtri

I filtri sono costosi, sostieni. Considera questo: cambiarli ogni tre mesi può farti risparmiare fino a $ 150 sulla bolletta. Quelli decenti con valutazioni MERV elevate costano meno di $ 20 ciascuno, il che significa che realizzi risparmi considerevoli anche quando calcoli il costo di sostituzione.

3. Come mangi

Le tue scelte alimentari influiscono sulla tua impronta di carbonio. Ecco tre semplici abitudini quotidiane da cambiare per ridurla drasticamente.

Riduzione del consumo di carne e latticini

La produzione di carne e latticini rappresenta quasi il 15% delle emissioni totali di gas serra. Sebbene non sia necessario passare a una dieta completamente vegana, ridurre gradualmente il consumo ridurrà l’impronta di carbonio. Inizia con i lunedì senza carne, acquisendo una fonte di ricette fino a quando la carne diventa una rara indulgenza. Puoi anche optare per carni a minor impatto ambientale, come pollame, pesce e selvaggina.

Frequentare il mercato del contadino

Gli alimenti al tuo supermercato arrivano lì tramite aerei, treni e automobili, che creano tutti emissioni. Il mercato del tuo agricoltore locale vende prodotti biologici a prezzi inferiori e arriva proprio lungo la strada, mantenendolo rispettoso del carbonio.

Riduzione dei pasti pronti

Gli alimenti ultra-elaborati non sono solo una bomba a orologeria per la salute. Presentano inoltre notevoli rischi ambientali grazie all’energia utilizzata per produrli. Inoltre, contribuiscono all’eccesso di rifiuti di plastica, come il rivestimento della pellicola trasparente che finisce invariabilmente in una discarica.

4. Come lavori

Le persone hanno vari gradi di controllo sui loro ambienti di lavoro. Tuttavia, quando possibile, considera questi fattori nel prendere le tue decisioni di carriera:

Gli enormi vantaggi del telelavoro per l’ambiente: hai ricevuto la temuta e-mail RTO? Se possibile, combatti duramente per il telelavoro e opzioni di lavoro flessibili. Gli spostamenti quotidiani contribuiscono al cambiamento climatico producendo emissioni non necessarie, privandoti di tempo prezioso per la famiglia e promuovendo l’usura eccessiva del tuo veicolo. Se devi tornare, cerca di farlo solo pochi giorni alla settimana.

hai ricevuto la temuta e-mail RTO? Se possibile, combatti duramente per il telelavoro e opzioni di lavoro flessibili. Gli spostamenti quotidiani contribuiscono al cambiamento climatico producendo emissioni non necessarie, privandoti di tempo prezioso per la famiglia e promuovendo l’usura eccessiva del tuo veicolo. Se devi tornare, cerca di farlo solo pochi giorni alla settimana. Scegliere una carriera ecosostenibile: è tempo di cambiare? Forse sei un neolaureato considerando il tuo futuro. Una carriera ecologica in diritto ambientale, urbanistica, biologia marina o consulenza sulla qualità dell’aria può sposare la tua passione per la sostenibilità con la necessità di guadagnarti da vivere.

è tempo di cambiare? Forse sei un neolaureato considerando il tuo futuro. Una carriera ecologica in diritto ambientale, urbanistica, biologia marina o consulenza sulla qualità dell’aria può sposare la tua passione per la sostenibilità con la necessità di guadagnarti da vivere. Eliminare la carta: la tecnologia odierna rende obsoleta gran parte della stampa. Andare senza carta consente anche di risparmiare denaro sulle forniture. Proporre una misura del genere sul posto di lavoro potrebbe farti guadagnare voti alti per l’efficienza del budget, forse anche farti guadagnare una promozione.

la tecnologia odierna rende obsoleta gran parte della stampa. Andare senza carta consente anche di risparmiare denaro sulle forniture. Proporre una misura del genere sul posto di lavoro potrebbe farti guadagnare voti alti per l’efficienza del budget, forse anche farti guadagnare una promozione. Riuso e riuso : anche chi non lavora negli uffici può adottare questi principi. I negozi al dettaglio possono riutilizzare le scatole di spedizione in cartone anziché i sacchetti di plastica per imballare i beni di consumo. I cantieri possono optare per materiali come il legno di recupero. Gli stilisti possono riutilizzare il tessuto di capi invenduti, trasformandolo in nuove creazioni.

5. Come giochi

Infine, considera cosa fai per divertimento. Come puoi renderlo più sostenibile?

È tempo di pianificare la tua vacanza annuale in famiglia? Calcola se è più ecologico guidare o volare per ridurre drasticamente il tuo impatto ambientale. In alternativa, considera una vacanza in campeggio. Risparmierai denaro, presenterai ai tuoi figli l’importanza di prendersi cura del mondo naturale e acquisirai una o due nuove abilità lungo la strada, come come accendere un fuoco. Controlla il tuo KOA locale e indaga sulle opzioni di glamping se non ti piace dormire in una tenda.

Mantenere i tuoi viaggi più vicino a casa riduce anche il tuo ingombro. Quando viaggi lontano da casa, considera l’eco-compatibilità del tuo resort. Le caratteristiche dell’hotel da cercare includono:

Interruttori principali : un singolo interruttore spegne tutte le luci e la televisione quando esci dalla stanza.

: un singolo interruttore spegne tutte le luci e la televisione quando esci dalla stanza. Contenitori monouso : Evita quelle minuscole bottiglie di plastica, che contribuiscono all’inquinamento delle discariche e alle emissioni di metano. Optare per l’alloggio con dispenser a parete per diminuire gli sprechi.

: Evita quelle minuscole bottiglie di plastica, che contribuiscono all’inquinamento delle discariche e alle emissioni di metano. Optare per l’alloggio con dispenser a parete per diminuire gli sprechi. Servizi di bioedilizia : cerca hotel che utilizzano l’energia solare, eliminano la plastica e utilizzano apparecchi a basso flusso per ridurre il consumo di acqua.

Cambia le tue abitudini, riduci la tua impronta

Ridurre drasticamente la tua impronta di carbonio non deve significare scambiare il tuo fidato vecchio camion con una Tesla o coprire il tuo tetto con pannelli solari. Queste misure sono utili se hai i soldi, ma cambiare le tue abitudini quotidiane può essere altrettanto efficace.

Considera le cinque abitudini quotidiane di cui sopra e come puoi rendere le tue più ecologiche. I tuoi figli ti ringrazieranno per aver assicurato un futuro più sano al loro pianeta.