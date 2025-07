Lontano dal caos delle città e dallo stress quotidiano, un’opportunità unica sta attirando l’attenzione di chi desidera cambiare vita.

Il governo irlandese offre incentivi economici per chi acquista casa su alcune delle sue isole più remote, un vero e proprio paradiso naturale dove il rumore dominante è solo quello delle onde e del vento. Con l’iniziativa Our Living Islands, l’Irlanda mira a sostenere la sopravvivenza e lo sviluppo di comunità sostenibili e dinamiche sulle sue isole al largo della costa.

L’obiettivo principale è duplice: garantire che questi territori mantengano la loro vitalità per molti anni a venire e permettere ai visitatori di continuare a godere della cultura, del patrimonio unico e della ricchezza ambientale insulare.Le isole coinvolte nel progetto sono 23, ospitanti meno di 3.000 abitanti complessivamente al 2016. Questi territori, spesso isolati e difficili da raggiungere, rappresentano un rifugio ideale per chi cerca una vita lontana dal traffico e dalla frenesia metropolitana.

Incentivi fino a 90.000 euro per chi acquista e ristruttura

Il governo irlandese offre sovvenzioni sostanziose a chi decide di acquistare e ristrutturare immobili esistenti, con particolare attenzione a chi è disposto a investire nelle case abbandonate. Le agevolazioni economiche variano in base alla tipologia di immobile e alle condizioni in cui si trova:

Fino a 50.000 euro per la ristrutturazione di immobili vuoti;

per la ristrutturazione di immobili vuoti; Fino a 70.000 euro per immobili abbandonati;

per immobili abbandonati; Per gli immobili situati sulle isole designate nel progetto, l’importo può salire fino a 60.000 euro per immobili vuoti e addirittura 84.000 euro per immobili abbandonati

Inoltre, è importante sottolineare che il sussidio è destinato esclusivamente a chi intende trasformare questi immobili in abitazioni residenziali permanenti, escludendo affitti a breve termine e case vacanze.

Per poter accedere al programma, i candidati devono soddisfare alcune condizioni precise:

Essere proprietari o imminenti acquirenti dell’immobile;

Assicurare che l’immobile sia stato costruito prima del 2007 e che sia stato vuoto per un determinato periodo;

L’immobile deve trovarsi su un’isola non collegata alla terraferma tramite ponte o strada rialzata, spesso caratterizzata da un accesso limitato a causa delle maree.

Non è necessario essere cittadini irlandesi per presentare domanda, rendendo questo progetto accessibile a un pubblico internazionale interessato a un vero e proprio cambio di stile di vita. Le isole spesso appaiono come luoghi da fiaba, dove la natura regna sovrana e la quotidianità è scandita dal ritmo delle maree e dal silenzio della campagna.

Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta ai problemi di spopolamento delle zone rurali e insulari, offrendo un’opportunità economica e sociale per riportare vita e attività in luoghi altrimenti destinati all’abbandono. Per chi sogna una vita lontana dal traffico e dalla confusione, l’Irlanda sta mettendo sul piatto un incentivo economico senza precedenti che vale quasi 90.000 euro per realizzare la propria casa da sogno in un contesto naturale unico.